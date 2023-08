Le puntate di lunedì 7 e martedì 8 agosto di Terra Amara porteranno alla luce alcune verità. Fikret smaschererà il sottosegretario Cekirceli, che ha messo in atto l'operazione truffaldina ai danni della gente di Cukurova. Questo gesto lo porterà ad essere ben visto oltre che a far nascere un dubbio nella mente di Fekeli. Quest'ultimo, infatti, si chiederà come mai Fikret gli abbia salvato la vita quando avrebbe potuto sfruttare l'occasione per ereditare i suoi averi.

Intanto Yilmaz farà dietro front e riporterà suo figlio a casa, in particolar modo dopo che la stampa divulgherà la notizia riguardo la vera paternità di Adnan [VIDEO].

Per quanto riguarda Demir, non risparmierà la povera Gulten, colpevole di aver aiutato il suo nemico.

Anticipazioni Terra amara del 7/8: Fikret fa arrestare il sottosegretario Cekirceli

Nell'appuntamento del 7 agosto gli uomini di Ankara non riusciranno a portare al termine il loro piano di uccidere Fekeli. Fikret, che si rivelerà essere un loro complice, spingerà Erol a vuotare il sacco riguardo il mandante che ha ordito la truffa ai danni dei proprietari terrieri di Cukurova. Sarà così che si scoprirà che dietro all'organizzazione fraudolenta si cela lo zampino di Cekirceli, ovvero il sottosegretario del paese. E mentre quest'ultimo verrà arrestato e portato in carcere, al contrario, a Fikret verranno riconosciuti gli onori ufficiali per il suo gesto.

Fekeli si interroga sul gesto di Fikret

Nonostante tutto quello che ha fatto Fikret, Behice continuerà a non essere per niente convinta sul conto di Fikret, arrivato a Cukurova dicendo di essere il nipote di Fekeli. La zia di Mujgan ordirà un piano per mettere il ragazzo all'angolo e mostrerà a Fekeli un passaporto falso appartenente proprio a Fikret.

A questo punto Ali Rahmet si domanderà perché mai suo nipote lo abbia salvato dall'agguato visto che dovrebbe volerlo morto per poter ereditare tutti i suoi beni.

Terra amara, spoiler 8/8: Yilmaz riporta Adnan a casa, Sevda dispiaciuta per Demir

Molto avvincente si appresta ad essere la puntata di martedì 8 agosto di Terra amara.

Alla luce di quanto avvenuto con l'arresto di Cekirceli e il salvataggio alla sua stessa vita, l'attenzione continuerà a ruotare attorno al nuovo arrivato. Ma mentre l'identità di Fikret continuerà ad essere avvolta nell'ignoto, i giornali divulgheranno la notizia sulla vera paternità del piccolo Adnan, che altri non è che il figlio di Yilmaz. Sarà in questa circostanza che il rapimento ordito da Akkaya si interromperà, e il piccolo tornerà a casa degli Yaman. Demir, invece, non permetterà più a Gulten di soggiornare nella sua villa e la caccerà.

Accusata di essere complice di Yilmaz, e senza più un tetto in cui ripararsi, Gulten sarà accolta da Fekeli. Nel frattempo Sevda sarà profondamente dispiaciuta perché Demir è tornato a vivere dalla madre Hunkar. Tornando all'omicidio di Hatip, avvenuto tempo addietro per mano di Gaffur, Sermin sarà in procinto di mettere al corrente Behice di come sono andate le cose.