La soap opera Terra Amara prosegue la propria messa in onda su Canale 5 anche nei giorni 28 e 29 agosto.

Archiviati i funerali a Hunkar, una lite coniugale vedrà Mujgan e Yilmaz sul piede di guerra. Tutto avrà inizio in seguito al comportamento inaspettato di Fikret, il quale si era addentrato nello studio di Demir durante la veglia funebre di sua madre. In tale circostanza, il nipote di Fekeli ha potuto impossessarsi di un documento che metterà in bilico la libertà di Mujgan. Si tratta della dichiarazione di Yilmaz, in cui la dottoressa viene inchiodata per il tentato omicidio di Zuleyha.

E così, quando Mujgan scoprirà cosa ha fatto il marito alle sue spalle, non potrà che infuriarsi, dando vita a una violenta lite.

Nel frattempo alla villa degli Yaman saranno tutti distrutti dal recente lutto. Zuleyha farà un'importante giuramento a Demir, mentre Fekeli non potrà esimersi dal vendicare la morte dell'amata Hunkar.

Anticipazioni Terra amara del 28 agosto: Zuleyha consola Demir e gli giura lealtà

Nell'episodio del 28 agosto Yaman e Fekeli sprofonderanno nello sconforto a causa del decesso di Hunkar, uccisa per mano di ignoti. In realtà, l'assassino si trova molto vicino ed è Behice. Nonostante sia provata, Zuleyha Altun metterà da parte del proprie sensazioni per dare conforto al marito.

Sarà in tale circostanza che gli giurerà lealtà, mettendo bene in chiaro che lo fa per rispetto e non per amore.

Nel frattempo Fekeli giurerà di vendicare la morte della sua amata Hunkar, quindi farà di tutto per farla pagare al suo assassino.

Terra amara, spoiler del 29 agosto: Mujgan trova la dichiarazione che la incrimina

Nella puntata di martedì 29 agosto, la soap opera turca avrà una svolta interessante.

Mujgan sarà alquanto furiosa con Yilmaz a causa della recente scoperta. Nello specifico, la dottoressa ha messo mano sulle dichiarazione firmata dal marito, in cui, non solo ha confessato che sua moglie ha tentato di uccidere Zuleyha con un'arma da fuoco, ma ha autorizzato Demir ad utilizzare questa dichiarazione per incriminare la donna qualora tra le due famiglia dovesse andar storto qualcosa.

Tra Yilmaz e Mujgan seguirà una violenta discussione in cui interverrà pure Fikret. Sarà quest'ultimo ad ammettere di essere entrato in possesso della lettera incriminante, rovistando nei cassetti dello studio di Demir durante la veglia funebre di Hunkar. Fikret giustificherà il suo gesto dicendo di odiare l'imprenditore Yaman per via di ciò che ha fatto in passato allo zio Fekeli.