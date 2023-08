La soap opera turca Terra Amara continua a risevare tante sorprese al pubblico di Canale. Nelle prossime al centro della scena ci sarà l’imprenditore Demir Yaman (Murat Ünalmış), che sarà sospettato per essere l’assassino di Sevda Çağlayan (Nazan Kesal).

Successivamente per la moglie Zuleyha Altun(Hilal Altinbilek) non ci sarà pace. I problemi in famiglia non cesseranno di esistere e a questi si aggiungerà l'improvvisa scomparsa della piccola Leyla dalla villa. Nessuno avrà la benché minima idea di dove possa essere finita la bambina, a eccezione di Zuleyha, che non avrà dubbi: crederà fermamente che a portare via la sua secondogenita sia stata Umit Kahraman (Hande Soral), l’ex amante del marito.

Trame turche Terra amara: Umit non accetta di essere stata lasciata da Demir

Le anticipazioni sugli episodi in programmazione su Canale 5 raccontano che Demir farà nuovamente i conti con la giustizia. Tutto avrà inizio quando Zuleyha non riuscirà a rifarsi una vita al fianco dell’amato Yilmaz, il quale perderà la vita dopo aver avuto un incidente stradale. La ragazza ritroverà la felicità con il marito Demir, ma a metterle il bastone tra le ruote sarà Umit, la nuova dottoressa e direttrice dell’ospedale di Cukurova.

Dopo aver fatto diverse promesse a Umit, con cui intraprenderà una tresca clandestina, Demir la lascerà e lei non accetterà di essere stata rifiutata: sarà decisa a distruggere il matrimonio tra Demir e Zuleyha una volta per tutte.

In un primo momento la donna accuserà l’imprenditore di aver cercato di ucciderla spingendola giù per le scale.

Zuleyha sospetta che Umit abbia rapito la figlia Leyla

Nel contempo Zuleyha vivrà dei momenti di forte panico quando la figlia Leyla sparirà dalla culla. Sarà convinta che la sua secondogenita sia stata rapita da Umit.

A peggiorare la situazione sarà l’arrivo improvviso della polizia alla tenuta Yaman: Demir verrà arrestato con l’accusa di essere coinvolto con la morte di Sevda. In realtà la vera colpevole dell’omicidio è la figlia Umit. Quest'ultima, durante un confronto con Demir, l'avrebbe voluto uccidere, ma quando le ha sparato un colpo Sevda gli ha fatto da scudo.

Sevda perderà la vita tra le braccia di Yaman, ma prima di chiudere gli occhi per sempre strapperà una promessa a Demir: dovrà impedire che alla figlia possa accadere qualcosa di brutto, visto che potrebbe finire in carcere per omicidio.