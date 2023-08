Le puntate di Beautiful in onda a breve su Canale 5, vedranno Eric e Donna colti a letto insieme da Quinn.

La moglie di Eric scoprirà dunque che il marito non le è stato fedele come lei credeva. Il loro matrimonio giungerà così al capolinea, anche perché Quinn, spinta da Eric, troverà il coraggio di dichiarare i suoi sentimenti a Carter.

Hope è la prima a trovare Eric e Donna a letto insieme

Gli sceneggiatori di Beautiful sanno come creare suspense nel pubblico. Oltre alla finta morte di Finn, nelle puntate in onda attualmente su Canale 5, i telespettatori stanno assistendo alla tresca tra Eric Forrester e Donna Logan.

Il marito di Quinn, già da qualche tempo, ha una relazione extraconiugale con la sorella di Brooke, il tutto ovviamente all'insaputa di Quinn.

Quest'ultima respingerà ancora una volta Carter, decisa a far funzionare il suo matrimonio con Eric e a non deluderlo una seconda volta. La donna non penserà dunque che sia invece il marito a tradirla. La tresca verrà scoperta da Hope che sorprenderà proprio la zia Donna a letto con Eric rimanendo senza parole. In primis, se la prenderà con Donna, invitando poi sia lei che Eric a dire la verità a Quinn.

Quinn scopre che Eric le ha mentito

Quinn, ancora ignara del tradimento del marito, cercherà invano di convincere Carter a non sposare Paris. L'avvocato però non vorrà sentire ragioni anche per cercare di dimenticare la stessa Quinn.

Come ben sanno i fan di Beautiful, Carter e Quinn hanno infatti avuto una relazione e dalla fine della loro storia cercano in tutti i modi di celare i sentimenti che provano ancora l'uno per l'altra.

Carter ha così deciso di sposare Paris, mentre Quinn deciderà di dare una chance al matrimonio con Eric che invece, con il pretesto di recarsi al circolo per fare sport, intrattiene degli incontri clandestini con Donna.

Ben presto però, il padre di Ridge verrà scoperto. E sarà proprio Quinn a coglierlo in flagrante. Succederà nel momento in cui Quinn deciderà di andare a pranzo al circolo con Bridget. Sarà allora infatti che la designer di gioielli scoprirà che Eric le ha mentito circa i suoi allenamenti dato che il campo in cui si dovrebbe allenare è chiuso da parecchio tempo per dei lavori.

Quinn e Bridget colgono sul fatto Eric e Donna

A questo punto, Quinn domanderà informazioni ad un inserviente scoprendo che Eric si reca spesso in uno chalet del circolo. Ecco che Quinn, accompagnata da Bridget, si dirigerà sul posto, facendo un'amara scoperta. Con suo grande stupore, sorprenderà l'uomo e Donna a letto insieme. Superato lo shock, arriverà il momento delle decisioni importanti.

Eric e Quinn decideranno così di porre fine al proprio matrimonio: Eric opterà per stare con Donna e inviterà Quinn a correre da Carter per impedirgli di sposare Paris, cosa che sta avvenendo proprio negli stessi frangenti.

Riuscirà Quinn ad arrivare in tempo? Per scoprirlo, non resta che seguire i prossimi appuntamenti con Beautiful.