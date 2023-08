Si prospetta una settimana rovente quella di Terra Amara, in programma su Canale 5 dal 7 all'11 agosto. Nel dettaglio la soap opera sarà investita da un altro omicidio che porterà via la vita di una delle protagoniste più apprezzate dai fan. Si tratta di Hunkar. Tutto avrà inizio quando la madre di Demir scoprirà un fascicolo destinato ad incriminare Behice. Vedendosi vacillare la propria copertura, la zia di Mujgan prenderà un pugnale e non esiterà a commettere un omicidio e Demir troverà una lettera che la madre gli stava scrivendo. Nel frattempo il piccolo Adnan tornerà a casa da sua madre, poiché Yilmaz avrà un ripensamento.

Tuttavia, Zuleyha si sentirà delusa dall'amato e non riuscirà a perdonargli il gesto commesso.

Anticipazioni Terra amara 7-11 agosto: Behice e Fekeli trovano il passaporto falso di Fikret

Continuerà a tenere banco il mistero legato all'identità di Fikret. Nelle prossime puntate Behice e Fekeli faranno sapere al ragazzo di aver ritrovato il suo passaporto con delle identità false. Fikret si giustificherà dicendo di aver usato quella identità per scappare dalla Germania.

Mentre la notizia della vera paternità di Adnan finisce su tutti i giornali, Yilmaz farà dietro front e riporterà il bambino a casa degli Yaman. Zuleyha però non avrà alcuna intenzione di perdonarlo, in quanto delusa nel profondo dal suo gesto, e lo intimerà di stargli alla larga.

Ancora furioso per l'accaduto, Demir si renderà protagonista di un gesto inaspettato, buttando fuori dalla villa Gulten.

Fekeli chiede la mano a Hunkar, Behice scoperta

Hunkar e Sevda si ritroveranno a parlare di come Demir si sia preso cura dell'amante di suo padre soltanto per rispettare le ultime volontà del genitore. Intanto tutti gli abitanti di Cukurova inizieranno a prendere le distanze da Sevda, ma soltanto Zuleyha le resterà accanto tendendole la mano.

Poco dopo Altun parlerà a Yilmaz della possibilità di lasciare Cukurova, ma lui non vorrà separare suo figlio da Mujgan.

La faida tra gli Akkaya e la famiglia Yaman non si placherà. Fekeli, speranzoso che il suo amore per Hunkar possa frenare tutto ciò, chiederà la mano alla madre di Demir e lei accetterà di buon grado. Ma la felicità durerà ben poco visto che Hunkar si recherà da Behice con un documento in mano, il quale dimostra come si sia sbarazzata dei suoi precedenti mariti.

Hunkar muore, Demir legge una lettera della madre

Pur di non farsi smascherare, la zia di Mujgan ricorrerà ad un mezzo estremo. Sarà così che Hunkar morirà pugnalata per mano di Behice, la quale farà in modo che tutti pensino che sia stata colpa di una rapina visto che nella sua casa spariranno dei gioielli. In seguito Behice porterà l'arma del delitto al circolo, nonostante sia in corso una riunione con alcune signore. Demir intanto, troverà una lettera che sua madre gli stava scrivendo.

Si tornerà a parlare dell'omicidio di Hatip nelle prossime puntate di questa soap opera turca. Gaffur inizierà a pensare che le autorità siano venuti a conoscenza della verità sull'omicidio di Hatip, ma alla fine si tranquillizzerà quando capirà che si è trattato di un equivoco.