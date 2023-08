Che cosa succede nelle prossima puntate La Promessa su Canale 5? Manuel recupererà improvvisamente alcuni ricordi e Jimena caccerà Jana dalla villa, terrorizzata dalla possibilità che il suo matrimonio sia in pericolo.

Nel frattempo, Petra verrà a sapere che Pia non ha mai interrotto la gravidanza e così correrà a spifferare tutto a Cruz, che prenderà una decisione inaspettata riguardo la governante mettendola davanti a una scelta che determinerà il suo triste futuro.

Qui le trame dettagliate degli episodi che andranno prossimamente in onda.

La Promessa anticipazioni: Jimena distrugge la vita di Jana

Nel dettaglio, le anticipazioni della soap opera La Promessa svelano che Jimena manipolerà i ricordi di Curro dopo che si sarà risvegliato dal coma, così che creda di essere sempre stato innamorato di lei.

Il suo piano funzionerà, tanto che Manuel sarà certo dei suoi sentimenti. In tutto questo periodo, Jana non si arrenderà e insieme a Catalina si impegnerà per ricostruire l'aereo del giovane, sperando che vedendolo recuperi i ricordi.

Purtroppo ciò non accadrà, ma Jimena verrà a sapere che Jana ha riparato l'aereo di Manuel. Infuriata, deciderà di spedirla a sorpresa a lavorare a casa dei duchi, con l'intenzione di rovinarle la vita e portarla al punto di non ritorno.

Sarà così che Jimena licenzierà Jana ma Manuel, prima che parta, la sorprenderà con un bacio.

Jana lascia La Promessa e va incontro alla morte

Jimena avrà in mente un piano terribile per Jana. Dopo aver scoperto che è stata lei a riparare l'aereo di Manuel, la caccerà dalla villa per mandarla a lavorare nei terreni dei suoi genitori.

Purtroppo, nelle nuove puntate La Promessa Jana sarà in punto di morte dopo essere rientrata alla villa, in quanto sarà stata costretta a lavorare senza sosta giorno e notte, causandole una grave patologia respiratoria: che ne sarà di lei?

Anticipazioni e spoiler La Promessa: Petra informa Cruz della gravidanza di Pia

Cruz si indignerà quando verrà informata da Petra che Pía è ancora incinta e così vorrà spiegazioni in merito.

Scesa nelle cucine, troverà davanti a sé la governante, che non potrà fare altro che ammettere la verità. Ma ecco il colpo di scena: Gregorio, in maniera del tutto inaspettata, dirà di essere il padre del bambino, così da togliere ogni colpa al barone.

Pia non saprà darsi una spiegazione riguardo il gesto di Gregorio. Quanto a Cruz, insieme ad Alonso, costringerà Pia e il maggiordomo a sposarsi, se non vogliono essere cacciati immediatamente dalla villa.

Intanto, Jana non riuscirà ad alzarsi dal letto, in preda alle vertigini e all'infezione respiratoria che la porteranno allo stremo. Manuel ancora non sa che la responsabile è Jimena.