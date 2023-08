Le nuove anticipazioni di Terra Amara rivelano che per Demir arriverà il momento di elaborare il lutto per la scomparsa della sua amata mamma e, come se non bastasse, si ritroverà a fare i conti con l'ennesima batosta.

Sì, perché dopo la morte di Hunkar, Demir dovrà affrontare anche l'addio di Zuleyha, dato che la donna intende rifarsi una vita al fianco di Yilmaz. A questo punto, preso dallo sconforto, Demir si recherà al cimitero e chiederà aiuto sulla tomba di sua mamma.

Demir affranto per la morte di Hunkar e Zuleyha spiazza: anticipazioni Terra amara

Nel dettaglio, le anticipazioni di Terra amara rivelano che per Demir inizierà uno dei periodi più duri della sua vita, dato che dovrà imparare a vivere senza la madre. Un lutto che segnerà profondamente la vita del ricco imprenditore Yaman e, come se non bastasse, in un secondo momento dovrà affrontare un'altra vicenda complicata.

Zuleyha, infatti, non ha più alcuna intenzione di rinunciare al suo grande amore, Yilmaz, l'uomo di cui è sempre stata innamorata. Per questo motivo, la protagonista femminile della soap intende uscire allo scoperto per viversi la sua storia d'amore alla luce del giorno.

Demir va al cimitero per chiedere aiuto: anticipazioni Terra amara

Le anticipazioni delle prossime puntate di Terra amara rivelano che Zuleyha si recherà da suo marito Demir e gli chiederà di concederle il divorzio. L'imprenditore si troverà in difficoltà: da un lato vorrebbe vedere felice Zuleyha e quindi desidera lasciarla libera di amare Yilmaz; dall'altro lato, però, non vorrebbe rinunciare alla mamma di sua figlia.

Di conseguenza, Demir cercherà l'aiuto della madre e si recherà al cimitero per parlare con lei dinanzi alla sua tomba.

Demir si sfoga con mamma Hunkar: anticipazioni Terra amara trame turche

"Tu mi daresti sicuramente una risposta. Come volevi, non posso fare niente. Non posso uccidere Yilmaz, Zuleyha o me stesso per impedire questo amore", esclamerà l'uomo mentre si troverà sulla tomba della madre.

"Prima di andare via mi avevi detto di non fare niente con l'odio e di non disturbare Zuleyha", ricorderà ancora Demir.

"Hai messo la misericordia nel mio cuore da quando sei andata via, mamma", proseguirà ancora Demir in lacrime parlando dinanzi alla lapide di Hunkar.

Parole forti, con le quali l'uomo lascerà intendere di non voler più fare la guerra a Zuleyha e di essere pronto a lasciarla libera di viversi il suo grande amore con Yilmaz.