L'appuntamento con Un posto al sole riprenderà lunedì 28 agosto con la messa in onda delle nuove puntate che terranno compagnia al pubblico fino al 1° settembre 2023.

Le sorprese e i colpi di scena non mancheranno: al centro dell'attenzione ci sarà l'evolversi del rapporto tra Marina e Roberto, dato che i due si ritroveranno ai ferri corti.

E, questa volta, potrebbe essere Ferri a decidere di mettere un punto definitivo alla sua tormentata storia d'amore con la signora Giordano.

La programmazione di Un posto al sole dal 28 agosto al 1° settembre 2023

Nel dettaglio, l'appuntamento con Un posto al sole riparte da lunedì 28 agosto, quando inizierà la nuova settimana di messa in onda in prima visione assoluta, dopo la lunga sosta estiva di due settimane.

Un ritorno che si preannuncia "anomalo" per gli spettatori e appassionati della soap, dato che giovedì 31 agosto, la soap non andrà in onda per lasciare spazio ad un evento sportivo.

Tuttavia, venerdì 1° settembre, sarà trasmesso un doppio episodio speciale della soap opera, in programma dalle 20:50 alle 21:45 circa in prima visione assoluta.

Marina rischia di perdere Roberto nelle nuove puntate di Un posto al sole al 1° settembre

I colpi di scena non mancheranno e, al centro di queste nuove attesissime puntate di Un posto al sole, ci saranno ancora le vicende di Marina e Roberto.

I due si sono salutati nel peggiore dei modi durante l'ultima puntata della scorsa stagione trasmessa su Rai 3.

Marina ha rimesso in discussione la paternità del piccolo Tommaso, al punto da scatenare l'ira funesta di Roberto.

L'imprenditore, che nutre un profondo amore nei confronti di quel bambino, non ha affatto gradito l'ennesima presa di posizione di Marina su questa vicenda, finendo così per perdere le staffe e il pieno controllo della situazione.

Ecco allora che nel corso delle prossime puntate della soap opera dopo la sosta estiva, si ripartirà proprio da questo clima di gelo tra i due coniugi.

Scatta l'addio tra Marina e Roberto nelle prossime puntate di Un posto al sole?

Marina si ritroverà ad occupare una posizione delicatissima, dato che questa volta è lei che rischia seriamente di perdere il suo amato Roberto.

L'imprenditore, infatti, potrebbe valutare l'idea di mettere in stand-by il suo matrimonio con la dark lady di Palazzo Palladini e in questo modo darle una lezione esemplare, per chiederle di smetterla con i suoi dubbi e i sospetti sul conto del piccolo Tommaso.

Spazio anche alle vicende di Nunzio che, in queste nuove puntate della soap opera, si ritroverà a dover prendere una decisione sul suo futuro sentimentale: porterà avanti la relazione con Ada oppure no? Lo scopriremo dal 28 agosto in poi su Rai 3.