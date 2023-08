Le nuove anticipazioni di Un posto al sole fino all'11 agosto 2023, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Marina, pronta ad indagare e andare fino in fondo per cercare di scoprire tutta la verità sulle bugie di Lara.

La dark lady della soap opera non avrà alcuna intenzione di arrendersi e proverà così a smascherare le bugie della sua rivale e nemica sul conto del piccolo Tommaso.

Novità anche per quanto riguarda il rapporto tra Nunzio e Rossella: il giovane cuoco, infatti, prenderà una decisione importante e inaspettata.

Marina vuole smascherare le bugie di Lara: anticipazioni Un posto al sole all'11 agosto

Nel dettaglio, le anticipazioni di Un posto al sole fino all'11 agosto, rivelano che si avvicinerà il giorno del fatidico battesimo del piccolo Tommaso.

Un evento che Lara sta organizzando nei minimi dettagli, per fare in modo che tutto possa procedere nel verso giusto.

Peccato, però, che Marina continuerà a portare avanti le sue indagini per smascherare la donna e far chiarezza sul bambino.

Marina intende portare alla luce tutta la verità sul piccolo Tommy, proprio in occasione del battesimo del bambino.

Marina incastrata ancora da Lara: anticipazioni Un posto al sole 7-11 agosto

Peccato, però, che Lara non avrà alcuna intenzione di farsi mettere ko facilmente dalla sua nemica e avversaria, motivo per il quale deciderà di passare all'azione e si metterà all'opera per studiare una contromossa che le permetterà ancora una volta di avere la meglio.

In questo modo, quindi, grazie alla sua abilità Lara riuscirà ad incastrare la sua nemica Marina, tanto da farla passare dalla parte del torto.

La signora Giordano si ritroverà costretta ad arrendersi e ad accettare la "malvagità" della sua avversaria? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti di questa stagione.

Nunzio sceglie Ada, Alberto ci riprova: anticipazioni Un posto al sole all'11 agosto

Spazio anche alle vicende di Nunzio: le anticipazioni di Un posto al sole fino all'11 agosto 2023, rivelano che il giovane cuoco si renderà conto che deve prendere una decisione importante, data la sua complicata situazione dal punto di vista sentimentale.

Per tale motivo, quindi, Nunzio deciderà di accettare la proposta che gli è stata fatta da Ada e partiranno insieme per concedersi una vacanza estiva.

In questo modo, quindi, si lascerà alle spalle ciò che è successo e chiuderà con Rossella ma quest'ultima non la prenderà benissimo. La dottoressa Graziani, quando scoprirà il progetto estivo di Nunzio e Ada, non potrà nascondere la sua amarezza, soprattutto nel momento in cui dovrà salutare il cuoco. Lo fermerà in tempo?

Occhi puntati anche su Alberto: in questi nuovi episodi della soap opera, il ricco imprenditore si ritroverà a riprendere in mano le redini del suo rapporto con Clara, speranzoso del fatto che la donna possa concedergli una seconda possibilità.