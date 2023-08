Cambio programmazione per Terra Amara il prossimo sabato 26 agosto. Gli spettatori e appassionati della soap che si aspettano di vedere un nuovo episodio inedito su Canale 5, resteranno delusi, dato che non è prevista la messa in onda.

Questo sabato pomeriggio, infatti, al posto della soap turca con protagonisti Yilmaz e Zuleyha, andrà in onda My home my destiny, la soap Mediaset che ha debuttato questa estate con buoni ascolti.

Cambio programmazione per Terra amara: la soap cancellata sabato 26 settembre

Nel dettaglio, il cambio programmazione per Terra amara prevede la cancellazione della puntata di sabato 26 agosto.

La scorsa settimana, su Canale 5, la soap turca è andata in onda anche di sabato pomeriggio, riaccendendo così la speranza degli spettatori che vorrebbero vederla in tv sette giorni su sette. Questa settimana, però, il palinsesto pomeridiano di Canale 5 prevede delle variazioni e l'appuntamento con Terra amara non sarà in onda nella fascia pomeridiana.

La soap opera risulta cancellata dalla programmazione di questo sabato pomeriggio e, al termine della messa in onda di Scene da un matrimonio, ci sarà spazio per un'altra soap.

My home my destiny al posto di Terra amara questo sabato pomeriggio

Alle ore 15:50, subito dopo la trasmissione del weekend condotta da Anna Tatangelo, ci sarà spazio per la messa in onda di una nuova puntata di My home my destiny, l'altra soap turca che ha debuttato questa estate, registrando buoni consensi.

Saranno Mehdi e Zeynep e tener compagnia, per la prima volta, al pubblico del sabato pomeriggio fino alle ore 16:50 circa, quando poi ci sarà un film su Canale 5.

L'appuntamento con Yilmaz e Zuleyha, però, tornerà in onda domenica 27 agosto, con la messa in onda di una nuova puntata in prima visione assoluta.

Zuleyha indaga sul passato di Behice: anticipazioni Terra amara prossime puntate

Le sorprese non mancheranno e, le anticipazioni delle prossime puntate previste tra fine agosto e settembre, rivelano che ci sarà spazio per le novità legate alle indagini sulla morte di Hunkar.

Demir e Fekeli vorranno chiarezza su quanto è accaduto: il loro scopo sarà quello di assicurare alla giustizia la persona responsabile dell' omicidio, che ha portato via per sempre la signora di Cukurova.

Dopo che Sevda verrà scarcerata, ecco che l'attenzione di Zuleyha si concentrerà sulla perfida Behice.

La donna inizierà ad essere convinta del fatto che, la zia di Mujgan, sia la vera responsabile di quanto è accaduto, motivo per il quale deciderà di metterla alle strette e di ingaggiare un investigatore privato, per cercare di scoprire la verità sul suo passato oscuro e misterioso.

La nuova vita di Zuleyha e Yilmaz: anticipazioni Terra amara

Di conseguenza, Behice si ritroverà in serio pericolo: il suo folle piano potrebbe essere scoperto e smascherato da Zuleyha e a quel punto la donna si ritroverebbe a dover scontare la sua pena in carcere.

Nel frattempo, però, Zuleyha prenderà in mano anche le redini della sua vita sentimentale: la donna intende voltare pagina e, dopo aver chiuso con Demir, gli chiederà al più presto di concederle il divorzio.

Solo in questo modo, Zuleyha potrà essere libera di viversi la sua storia d'amore col padre del figlio Adnan: la coppia inizierà a progettare una nuova vita lontani da Cukurova, così da poter lasciarsi alle spalle tutte le cattiverie e le crudeltà che hanno dovuto subire nel corso di questi anni.

Eppure, arrivare al divorzio, non sarà facile: sia Demir che Mujgan non saranno d'accordo con le richieste del loro rispettivi partner e in un primo momento proveranno ad opporre resistenza. Alla fine, però, si renderanno conto di essere artefici di una guerra inutile e decideranno di lasciarli liberi di amarsi e vivere insieme.