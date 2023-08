Nuovo cambio di programmazione per Terra Amara nel weekend del 26 e 27 agosto 2023. L'appuntamento con la soap opera turca campione di ascolti nella fascia del pomeriggio, subirà delle nuove modifiche e questa volta risulta cancellato l'appuntamento del sabato.

Domenica pomeriggio, invece, i fan potranno tirare un sospiro di sollievo, dato che è prevista nuovamente la messa in onda di una puntata speciale su Canale 5.

Cambio programmazione per Terra amara: cancellata la puntata del 26 agosto

Nel dettaglio, il nuovo cambio programmazione per Terra amara di questo weekend, prevede la cancellazione della puntata di sabato 26 agosto.

Subito dopo Scene da un matrimonio, nel weekend 19-20 agosto era andato in onda l'appuntamento con la soap opera turca e i fan speravano che fosse stati ripristinato ufficialmente anche al sabato pomeriggio.

Alla fine, però, non sarà così: questo sabato, al termine dell'appuntamento con il programma condotto da Anna Tatangelo, non ci sarà spazio per un nuovo episodio della soap turca con protagonisti Yilmaz e Zuleyha.

My home my destiny arriva al sabato pomeriggio al posto di Terra amara

Alle ore 15:45 su Canale 5, al posto di Terra amara, andrà in onda una nuova puntata di My home my destiny, la nuova soap opera turca che ha debuttato questa estate, riscontrando un discreto successo dal punto di vista auditel.

Per la prima volta, quindi, la soap debutterà al sabato pomeriggio e proverà così a bissare il successo già registrato nel daytime feriale estivo Mediaset.

A seguire, poi, ci sarà spazio per la messa in onda di un film che terrà compagnia al pubblico di Canale 5 fino alle 18:45 circa.

Per quanto riguarda, invece, la programmazione di Terra amara di domenica 27 agosto, è confermata la messa in onda della soap opera in prima visione assoluta.

La programmazione di Terra amara del 27 agosto: puntata speciale su Canale 5

La soap prenderà il via alle ore 14:30, subito dopo la messa in onda della soap Beautiful e, anche questa domenica, andrà in onda una puntata speciale della durata di un'ora. La chiusura di Terra amara, infatti, è prevista alle ore 15:30 circa.

Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate della soap opera, rivelano che ci sarà spazio per l'ultimo fatidico addio ad Hunkar.

Dopo aver ritrovato il corpo senza vita della sua adorata mamma, Demir si ritroverà a dover riprendere in mano le redini della sua vita, ma continuerà a cercare la verità su quanto è successo.

Lo scopo del ricco imprenditore sarà quello di veder marcire in galera l'assassino della sua mamma, che non ha avuto pietà nel pugnalarla con un colpo fatale, che l'ha strappata via per sempre dai suoi cari.