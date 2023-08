Cresce l'attesa per la prima registrazione di Uomini e donne in programma giovedì 24 agosto. I protagonisti della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi si ritroveranno nuovamente in studio per le riprese di questa nuova attesissima stagione, prevista dall'11 settembre in poi su Canale 5.

Le sorprese non mancheranno e, nel corso della prima registrazione, ci sarà spazio in primis per la presentazione dei nuovi tronisti che si metteranno in gioco quest'anno per cercare l'amore.

4 nuovi tronisti in studio: registrazione Uomini e donne 24 settembre

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne ripartirà ufficialmente questo giovedì 24 settembre, quando riprenderanno le registrazioni nello studio romano della trasmissione.

I volti del trono classico e quelli del trono over, si ritroveranno insieme in trasmissione per dare il via alla ricerca dell'anima gemella, che sperano di poter incontrare proprio nello studio di Canale 5.

Quattro i nuovi tronisti che prenderanno parte alla trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi: tra questi potrebbero esserci dei volti già noti agli spettatori, in quanto ex corteggiatori delle passate edizioni oppure provenienti dal cast dell'ultima stagione di Temptation Island.

Gemma non rischia il posto nella prima registrazione di Uomini e donne

Al momento, però, i nomi delle 4 new entry che si metteranno in gioco sul trono non sono stati ancora svelati: si scoprirà tutto nel corso della prima registrazione del programma di Canale 5, così come si scopriranno le new entry del trono over.

Di sicuro, però, gli spettatori e appassionati del talk show avranno modo di ritrovare in trasmissione una delle "colonne portanti" dello show di Canale 5.

Trattasi di Gemma Galgani, la storica dama torinese che da più di un decennio è alla ricerca del suo principe azzurro in studio.

Anche quest'anno, Gemma non rischia il posto: la sua presenza in trasmissione non è messa in discussione, malgrado le indiscrezioni poco rassicuranti sul suo futuro televisivo, circolate nel corso delle settimane estive.

Ida e Alessandro ospiti nella registrazione di Uomini e donne del 24 agosto?

In attesa di scoprire come se la caverà Gemma quest'anno, nel corso della prima registrazione del 24 agosto, potrebbe esserci spazio anche per un annuncio importante della coppia Ida-Alessandro.

Attualmente i due si trovano in America, per festeggiare i 40 anni del cavaliere napoletano: tuttavia, la dama siciliana ha svelato sui social che questo giovedì pomeriggio sarebbe potuto succedere qualcosa di inaspettato.

Non si esclude, quindi, che Ida e Alessandro possano fare un'incursione video nel corso della trasmissione e magari annunciare le loro imminenti nozze.