Terra amara sbarca nella fascia serale di Canale 5 a partire dal prossimo settembre oppure no? È questa la domanda che si stanno ponendo i numerosi fan e spettatori della soap opera turca in grado di attirare l'attenzione di milioni di spettatori in daytime.

In un primo momento, infatti, era stato annunciato che nel corso della stagione autunnale ci sarebbero stati degli appuntamenti in prime time con la soap, ma alla fine non sarà più così.

Cambio programmazione per Terra amara su Canale 5: la soap cancellata dalla prima serata

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset di settembre prevede la cancellazione di Terra Amara dalla fascia della prima serata di Canale 5.

Le nuove puntate in prime time erano previste inizialmente a partire da lunedì 10 settembre, nella fascia oraria che va dalle 21:30 alle 23:30 circa.

In questo modo, Mediaset provava a replicare il successo di altre soap che in passato sono state trasmesse anche nella prestigiosa fascia serale, dopo gli ottimi risultati registrati in daytime (è questo il caso de Il Segreto).

Alla fine, però, non sarà così: l'appuntamento con la soap opera turca che vede protagonisti Yilmaz e Zuleyha non troverà spazio nella fascia serale Mediaset.

L'appuntamento con Terra amara prosegue solo di pomeriggio

I vertici del Biscione hanno scelto di mantenere solo la programmazione della soap opera nella fascia del primo pomeriggio, evitando così la messa in onda in prima serata su Canale 5.

Al suo posto, per tutto il mese di settembre, ci sarà spazio per le nuove puntate de La ragazza e l'ufficiale, la serie tv turca con protagonista Demet Ozdemir, che in queste settimane sta registrando buoni consensi dal punto di vista auditel.

Di conseguenza, gli spettatori e appassionati della soap, dovranno "accontentarsi" di continuare a seguire la soap nel daytime feriale della rete ammiraglia Mediaset.

Zuleyha pronta a chiudere con Demir: anticipazioni Terra amara prossime puntate

Intanto, l'autunno di Terra amara si preannunci particolarmente caldo dal punto di vista delle trame e degli intrighi. Da un lato, infatti, ci sarà Demir che indagherà per scoprire la verità sulla morte di sua mamma Hunkar, dopo averne ritrovato il corpo senza vita in un campo abbandonato.

Dall'altro lato, invece, spazio alle vicende di Zuleyha: la protagonista femminile della soap opera sarà pronta a vivere la sua nuova vita al fianco di Yilmaz.

Per tale motivo, quindi, Zuleyha deciderà di chiedere il divorzio a suo marito Demir e in tal modo mettere la parola fine al loro matrimonio, per gettarsi a capofitto in questa nuova storia d'amore con Yilmaz, che ha sempre considerato la persona più importante della sua vita.