Cambio programmazione per Terra Amara dal prossimo settembre 2023. Le novità riguarderanno la messa in onda della soap opera in prime-time che, inizialmente, era stata annunciata da Mediaset.

Alla fine, però, non sarà più così, dato che Mediaset ha scelto di cancellare questo passaggio in prima serata della soap opera turca, la quale proseguirà solo nella fascia del daytime pomeridiano di Canale 5.

Cambio programmazione per Terra amara: la soap non va più in onda in prima serata

Nel dettaglio, il cambio programmazione di Terra amara a partire da settembre riguarda la cancellazione della soap nella fascia della domenica sera di Canale 5.

Le nuove puntate, inizialmente previste anche nella fascia serale della rete ammiraglia, saranno in onda soltanto in daytime.

I vertici Mediaset, infatti, avevano annunciato che a partire dal 10 settembre la soap sarebbe stata presente anche nel palinsesto serale per un ciclo di appuntamenti che sarebbe proseguito fino alla metà di ottobre.

Alla fine, però, non sarà così: in casa Mediaset sono tornati sui loro passi ed hanno scelto di continuare con la fiction La ragazza e l'ufficiale nel prime-time della domenica.

Ricordiamo anche che dal 13 agosto verranno sospese le puntate inedite di Terra amara, sostituite dalle repliche della stessa soap.

Mediaset cancella le puntate serali di Terra amara della domenica

Di conseguenza, Terra amara continuerà la sua regolare messa in onda nella fascia del daytime feriale di Canale 5: la programmazione resta confermata dal lunedì al venerdì alle 14:10, mentre al sabato pomeriggio saranno proposte delle puntate speciali della durata di due ore che faranno da traino all'appuntamento con Verissimo.

I fan della soap turca con Yilmaz e Zuleyha, quindi, possono stare tranquilli: la soap non viene messa in discussione nella prossima stagione televisiva 2023/2024 di Mediaset.

Resta da capire, invece, quale sarà il futuro de La Promessa e My home my destiny, le altre due soap della fascia pomeridiana di Canale 5 che hanno debuttato quest'estate in prima visione.

La Promessa a rischio con il ritorno di Uomini e donne nel daytime di Canale 5

Dall'11 settembre è previsto il ritorno di Uomini e donne nella fascia del primo pomeriggio. La trasmissione di Maria De Filippi tornerà ad occupare lo slot orario che va dalle 14:45 alle 16:10 circa, motivo per il quale non ci sarà spazio per La Promessa.

La soap spagnola, però, potrebbe slittare nel palinsesto feriale di Canale 5 e fare da traino al nuovo appuntamento con Pomeriggio 5, il talk show condotto da Myrta Merlino, che quest'anno tornerà in onda nella fascia oraria che va dalle 17 alle 18:45 circa, contro La Vita in diretta di Alberto Matano.