La soap Terra Amara continua a regalare emozioni ai telespettatori su Canale 5. Le anticipazioni raccontano che molto presto la situazione tra Umit e Zuleyha si farà sempre più complicata. Sarà l'ennesima delusione per la Altun, che scoprirà tutta la verità: quella che credeva essere sua amica l'ha solo usata per avvicinarsi il più possibile a Demir, diventando la sua amante. Una volta che Umit sarà faccia a faccia con Zuleyha, la spiazzerà dicendole che presto Adnan e Leyla avranno un fratellino, ma non solo.

Nelle prossime puntate di Terra amara Demir si infurierà con Umit, visto che si sentirà preso in giro, e mediterà una vendetta che non avrà precedenti, arrivando a un passo dall'ucciderla per poi togliersi la vita.

Di seguito le trame dettagliate di ciò che accadrà.

Terra amara nuove trame: Zuleyha scopre la relazione tra Umit e Demir

Le anticipazioni di Terra amara, riguardanti gli episodi in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che Sevda farà di tutto affinché Umit non faccia sapere a Zuleyha di essere l'amante di Demir, ma non avrà abbastanza potere.

Zuleyha scoprirà la relazione e senza esitazioni affronterà la rivale in amore, sentendosi tradita anche come amica, "Sei cattiva, non hai compassione", le dirà con le lacrime agli occhi e molta rabbia.

Lo stesso Demir reagirà malissimo dopo che verrà a sapere che la moglie è al corrente della sua relazione, e mediterà di porre fine alla sua vita e anche a quella di Umit: che cosa accadrà ora?

Anticipazioni Terra amara: Demir pronto a porre fine alla sua vita e a quella di Umit

Demir si renderà conto che Umit l'ha solo usato per strapparlo dalle braccia di Zuleyha e capirà che la sua vita non ha più senso se non accanto alla moglie. A quel punto perderà completamente il controllo.

Proprio nel momento in cui Demir starà per compiere ciò che si è prefissato, arriverà Zuleyha che, con un atto di coraggio, impedirà al marito di uccidere Umit e poi di togliersi la vita.

Nonostante Umit si salvi grazie a Zuleyha, non rinuncerà al suo obiettivo: avere Demir tutto per sé. Senza perdere tempo metterà in atto una nuova strategia per mettere fuori gioco Zuleyha e ci riuscirà nel peggiore dei modi.

Anticipazioni e trame Terra amara: un nuovo incubo per Zuleyha

Nei prossimi episodi di Terra amara si scoprirà che Umit è incinta di Demir: una notizia che toglierà il fiato alla povera Zuleyha.

Umit chiederà a Zuleyha un incontro e le spezzerà il cuore con poche parole: “Sono incinta di Demir. Adnan e Leyla avranno un fratellino”. La sua reazione sarà di indifferenza, ma la sofferenza la logorerà giorno dopo giorno. Un nuovo incubo è iniziato.