Terra amara prosegue con il racconto delle vicende dei protagonisti di Cukurova. Nelle prossime puntate tutti piangeranno la morte di Hunkar e si domanderanno chi possa essere stato a togliere la vita alla matriarca.

Zuleyha e Demir giureranno di trovare il responsabile e consegnarlo alla giustizia, ma non sarà affatto semplice perché Behice si mostrerà molto furba e abile a non farsi scoprire. Qualcosa nei piani della perfida dark lady andrà comunque storto, a smascherarla infatti sarà Gaffur che la donna però arriverà a ricattare per comprarne il silenzio.

Anticipazioni Terra amara: Demir e Zuleyha in cerca di giustizia

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che nelle prossime puntate tutta Cukurova piangerà la perdita dell'amata Hunkar Yaman. Il dolore segnerà le vite di molti protagonisti, ma presto la rabbia prenderà il posto della sofferenza e fare giustizia diventerà l'unico obiettivo di Demir e Zuleyha.

In un primo momento a pagare per l'omicidio di Hunkar rischierà di essere Sevda che sarà arrestata come principale sospettata. La donna, tuttavia, riuscirà a dimostrare la sua innocenza grazie ad alcuni testimoni. La vera responsabile, Behice, continuerà invece a farla franca per parecchie settimane.

Anticipazioni prossime puntate: Behice accusata davanti a tutti

Le prossime puntate di Terra amara vedranno al centro delle scene le indagini per la morte di Hunkar. Zuleyha avrà il forte sospetto che a togliere la vita alla matriarca sia stata Behice e non avrà timore di accusarla al circolo, davanti a tutti. La zia di Mujgan, nonostante tutto, riuscirà a mantenere la calma e a far passare se stessa come la vittima della situazione.

A suo carico, infatti, non esiste nessuna prova e quindi Zuleyha non potrà fare altro che farsi da parte. A smascherare Behice sarà il destino.

Gaffur sarà ricattato dalla zia di Mujgan e sarà costretto a tacere

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che presto Gaffur si troverà nella stanza di Hunkar, per un incarico ricevuto da Demir.

In questa occasione, l'ex capomastro noterà dei documenti che riguardano Behice e si domanderà come mai si trovino nella stanza della signora Yaman. L'uomo vedrà che quelle carte attestano che Behice è un'assassina e collegherà tutto: Hunkar aveva scoperto il suo passato e per questo ha perso la vita. Gaffur prenderà i documenti e si dirigerà da Saniye, pronto a raccontare a sua moglie quello che ha scoperto per valutare il da farsi.

Proprio in quel momento, però, Gaffur si troverà faccia a faccia con Behice che riuscirà a bloccarlo. L'ex capomastro accuserà la donna di essere un'assassina: "Cosa succederà quando Demir vedrà questi documenti?". Behice, tuttavia, avrà un asso nella manica perché ricatterà Gaffur minacciando di dire a tutti che è lui l'assassino di Hatip.