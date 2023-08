Terra amara prosegue su Canale 5 e le anticipazioni di martedì 8 e mercoledì 9 agosto annunciano puntate molto intense. Fikret, infatti, dovrà chiarire la sua identità con Ali Rahmet e Behice dimostrando di essere un vero Fekeli e spiegando il documento falso. Nel frattempo, Zuleyha e Yilmaz si rivedranno, ma dopo il rapimento di Adnan la donna troncherà la sua relazione clandestina con lui, accusandolo di essere come suo marito.

Anticipazioni Terra amara: Fikret accusato di essere un impostore

Le anticipazioni di Terra Amara raccontano che nelle puntate di martedì 8 e mercoledì 9 agosto Fikret dovrà affrontare suo zio e Behice.

I tre torneranno al ranch dopo i festeggiamenti di Cukurova che ha incoronato Fikret nuovo eroe della città. Behice approfitterà dell'orario di cena in cui tutti sono riuniti per mostrare a Fikret i documenti falsi trovati nella sua valigia. L'uomo spiegherà che il passaporto falso gli è servito per fuggire dalla Germania dov'era perseguitato per frode. Fikret racconterà che è stato accusato pur non avendo nessuna responsabilità, a causa del suo socio. Fekeli e Yilmaz gli crederanno, ma Behice non ne vorrà sapere. La donna insisterà sul fatto che sta mentendo e tirerà fuori anche il fatto che Fikret avrebbe avuto un'ustione se fosse stato chi dice di essere.

Anticipazioni puntate di martedì 8 e mercoledì 9 agosto: Behice sarà zittita da Fikret

Le puntate di Terra amara in onda martedì 8 e mercoledì 9 agosto vedranno al centro dei riflettori lo scontro tra Fikret e Behice. La donna, infatti, continuerà ad accusarlo davanti alla sua famiglia di essere un impostore e lui le farà fare una brutta figura.

Alzandosi, scoprirà parte del suo corpo e mostrerà a tutti la sua cicatrice dell'ustione: "Ti sembra finta questa?", dirà rivolgendosi a Behice. Fikret, quindi, riuscirà a dimostrare di essere davvero il nipote di Fekeli. Nel frattempo, Zuleyha sarà molto delusa dal comportamento di Yilmaz che non ha esitato a rapire Adnan senza dirle niente.

Sebbene l'uomo abbia riportato il bambino alla tenuta, Zuleyha sarà ancora molto arrabbiata con lui.

Zuleyha e Yilmaz arriveranno a un punto di rottura dopo il rapimento

Le anticipazioni di Terra amara di martedì 8 e mercoledì 9 agosto rivelano che Zuleyha e Yilmaz si incontreranno ancora una volta alla villa. La moglie di Demir, tuttavia, non sarà affatto dolce con l'uomo e dopo averlo spronato dirà che ha sbagliato di grosso a prendere il suo bambino. Yilmaz farà di tutto per spiegare il suo comportamento, ma Zuleyha non sarà interessata ad ascoltarlo e con le lacrime agli occhi gli dirà: "Che differenze c'è adesso tra te e Demir?". Qualcosa sembrerà essersi definitivamente rotto nella coppia e nonostante i tentativi di Yilmaz, Zuleyha si allontanerà: "Non c'è alcuna differenza tra te e Demir, non incrociare più la mia strada". gli dirà.