Terra Amara prosegue su Canale 5 e le anticipazioni annunciano una puntata molto importante venerdì 4 agosto. Al centro dei riflettori ci sarà il rapimento di Adnan da parte di Yilmaz. L'uomo approfitterà della confusione della conferenza stampa per prendere suo figlio all'insaputa di Zuleyha. Demir sarà furioso con Gulten e la manderà via dalla tenuta, mentre Zuleyha sarà delusa da Yilmaz.

Anticipazioni Terra amara: Demir dichiarerà pubblicamente che Yilmaz è il padre biologico di Adnan

Le anticipazioni di Terra amara di venerdì 4 agosto raccontano che Demir deciderà di mettere a tacere le voci degli abitanti di Cukurova con una conferenza stampa.

Ai giornalisti, l'uomo dichiarerà che il padre biologico di Adnan è Yilmaz e racconterà la sua versione dei fatti. Demir spiegherà che Zuleyha e Akkaya erano arrivati in paese presentandosi come fratelli e ribadirà che Adnan sarà sempre suo figlio. "L'unica cosa certa è che Adnan è mio figlio senza alcun dubbio. Yilmaz è il padre biologico ma io sono il vero padre", dirà mentre Zuleyha e Hunkar ascolteranno. In quel momento arriverà Yilmaz che ascolterà il discorso di Demir e tratterrà a stento la rabbia. Riferendosi a sua moglie, Akkaya urlerà a Demir: "L'hai sposata con la forza" e lui gli risponderà che se avesse saputo che era fidanzata non avrebbe mai tentato di dividerla dal suo uomo.

Anticipazioni puntata di venerdì 4 agosto: Yilmaz furioso per le parole di Demir

La puntata di Terra amara di venerdì 4 agosto vedrà protagonista Yilmaz che si sentirà umiliato dalle parole di Demir. Sebbene Yaman abbia raccontato a tutti che il padre biologico di Adnan è Yilmaz, ci terrà a ribadire che non cambierà nulla nella sua famiglia.

Il fatto che Demir non abbia detto davvero come sono andate le cose con Zuleyha farà infuriare Yilmaz che dopo averlo minacciato di portargli via il bambino lo farà davvero. Akkaya approfitterà della confusione per prendere Adnan e portarlo via per trascorrere un po' di tempo con lui. Quando Gulten noterà l'assenza del bambino correrà in lacrime a dirlo a Zuleyha e a Demir.

Quest'ultimo sospetterà subito di Yilmaz e penserà anche che sua moglie sia in qualche modo coinvolta nella sparizione di Adnan.

Demir caccerà Gulten dalla tenuta Yaman

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che nella puntata di venerdì 4 agosto Yilmaz rapirà il piccolo Adnan e Demir sarà furioso con Gulten. La domestica, infatti, avrebbe dovuto badare al bambino durante la conferenza stampa. "Era sotto la tua custodia, te la farò pagare, te ne pentirai", le urlerà Demir che la caccerà dalla tenuta. In quel momento arriverà Fekeli e dopo aver saputo cosa è successo chiederà a Gulten di andare a stare nel suo ranch, accogliendola a casa sua. Intanto Zuleyha sarà sconvolta per l'assenza di suo figlio e sarà delusa dal comportamento di Yilmaz.