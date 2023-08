Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera bavarese, Tempesta d'amore, meglio conosciuta in patria col nome di Sturm der liebe. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 13 al 19 agosto 2023, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:50.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla volontà di Paul di ritornare con Constanze, sull'accordo fra Anna ed Henning, sul licenziamento di Cornelia, sul ritorno di Tina e sull'incidente di Yvonne.

Paul preoccupato per la salute della nonna

Le anticipazioni di Tempesta d'amore ci segnalano che Paul tenterà di riconquistare Constanze, chiedendo aiuto a Josie. Quest'ultima accetterà di aiutare il suo amato nonostante soffra molto per la sua decisione. Constanze deciderà inizialmente di tornare con il suo ex per poi cambiare idea dopo aver riflettuto sulle liti fra le loro famiglie. Le cose cambieranno quando Anna deciderà di parlare con Constanze per convincerla a ripensarci. Alla fine, la giovane e Paul ritorneranno insieme. Nel tentativo di calmare Henning, Anna si offrirà di dichiarare il falso, affermando che Manuela, dopo l'incidente, era ancora viva. Il sommelier accetterà la proposta della donna, mentre Paul cercherà di opporsi in tutti i modi.

Preoccupato, il giovane chiederà a Michael se la nonna possa sopravvivere allo stress di un processo visti i suoi problemi al cuore.

Yvonne si innamora di Erik

Andrè costringerà Bettina ad ammettere che lo ha ingannato per impossessarsi dei soldi dell'eredità di Eduard Winter. La donna ammetterà tutto, affermando anche di essersi innamorata di lui.

Più tardi, lo chef sarà molto impegnato nei preparativi per la festa organizzata per la presentazione del suo libro di cucina. All'evento, lo chef si renderà conto che fra gli invitati c'è Tina Kessler, storico volto del Furstenhof. In quell'occasione, Andrè scoprirà che l'amica è in hotel per scrivere una recensione sul suo libro.

A quel punto, Andrè chiederà a Tina di sostituirlo in cucina dove si troverà molto bene con Josie. Cornelia non riuscirà a scusarsi con Ariane per averle spruzzato dello spray al peperoncino sugli occhi. A quel punto, Ariane manterrà la sua parola, decidendo di denunciarla. Inoltre, la dark lady proporrà con successo agli azionisti del Furstenhof il licenziamento di Cornelia con l'appoggio di Christoph, ancora sotto ricatto. Dopo il licenziamento, Cornelia affronterà come una furia la sua rivale.

Nel corso di una telefonata, Merle si renderà conto che Gerry non sta molto bene e lo raggiungerà in hotel. Dopo aver visto vicino a Shirin, la giovane si ingelosirà così tanto da pensare di tornare in Germania e lasciare l'Inghilterra. Dopo essere riuscita a conquistare Christoph, Yvonne avrà un incidente mentre sta facendo jogging. Dopo aver perso i sensi, verrà soccorsa da Erik di cui si innamorerà all'istante.