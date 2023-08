Terra Amara prosegue la propria programmazione su Canale 5. Prossimamente Zuleyha prenderà le redini dell'azienda e di fatto sarà la nuova signora di Cukurova al posto di Hunkar. Alcuni, tuttavia, approfitteranno della buona fede di Zuleyha e si introdurranno nella tenuta per coltivare le terre a proprio vantaggio. A quel punto Sevda interverrà con un fucile spaventando gli intrusi con grande autorità. Questo episodio farà avvicinare ancora di più Zuleyha alla nuova arrivata.

Anticipazioni Terra amara: Zuleyha nuova padrona della tenuta

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Zuleyha diventerà a tutti gli effetti la nuova signora di Cukurova.

Dopo la morte di Hunkar, Demir cederà le quote dell'azienda a sua moglie a cui spetteranno i compiti della compianta signora Yaman. Zuleyha prenderà il controllo della villa e sarà pronta a celebrare i matrimoni e aiutare i più bisognosi, come faceva sua suocera.

La moglie di Demir, tuttavia, non avrà la stessa severità che aveva Hunkar e rischierà di non difendere abbastanza le sue terre. Alcuni uomini, infatti, si prenderanno la libertà di coltivare le terre a proprio vantaggio e Sevda verrà per caso a sapere di questo spiacevole fatto.

Sevda si accorgerà che qualcuno prende in giro Zuleyha

Le prossime puntate di Terra amara vedranno al centro dei riflettori la direzione della tenuta da parte di Zuleyha.

Nonostante l'impegno e la bontà d'animo della donna, qualcosa andrà storto nella gestione dell'azienda e qualcuno ne approfitterà. Quando Sevda andrà al mercato, sentirà degli uomini parlare della facilità di intrufolarsi nelle terre Yaman. Uno di loro dirà di aver usato dei terreni per coltivare a proprio vantaggio e inviterà gli altri a fare lo stesso.

Una volta tornata a casa, Sevda parlerà con Zuleyha di quanto ha sentito e la inviterà ad avere più polso con i contadini. Le due donne quindi andranno insieme a vedere cosa sta accadendo alle terre e noteranno la presenza di alcuni intrusi.

Sarà così che Zuleyha verificherà di persona gli imbrogli perpetrati alle sue spalle.

La donna proverà a parlare con gli approfittatori, ma loro non le daranno ascolto. A quel punto, allora, interverrà Sevda che non sopporterà questa presa in giro nei confronti di Zuleyha. La ex cantante scenderà dall'auto imbracciando il fucile e sparerà dei colpi in aria, poi minaccerà gli uomini di andare via o li avrebbe uccisi e in questo modo risolverà la situazione. Zuleyha sarà molto grata a Sevda per il suo prezioso aiuto e da quel momento si sentirà ancora più legata a lei.