Emir farà tremare Zeynep quando dirà a Nihan: "Lei era con Ozan il giorno della morte e ha mentito a tutti". Le anticipazioni delle prossime puntate di Endless Love spiegano che Nihan vedrà Zeynep con Emir ed esigerà delle spiegazioni da suo marito. Emir non si farà prendere dal panico e si giocherà il suo asso nella manica, rivelando a Nihan che Zeynep è andata a trovare Ozan in ospedale dopo l'avvelenamento e prima della sua morte. Kozcuoğlu giustificherà il suo incontro con Zeynep dicendo che stava indagando sul presunto omicidio di Ozan.

Zeynep e i suoi sospetti su Asu e Emir

Nihan continuerà a portare avanti il suo piano mentendo a Emir sui suoi reali sentimenti. Per la donna non sarà affatto facile nascondere a Emir il suo legame ritrovato con Kemal, soprattutto perché Kozcuoğlu non smetterà mai di sospettare di sua moglie. Quello che Emir non si aspetterà è la reazione furiosa di Nihan quando lo sorprenderà in compagnia di Zeynep. Kozcuoğlu incontrerà la sorella di Kemal in un luogo isolato per rispondere alle sue domande su Asu. Zeynep, infatti, ignara del fatto che Asu e il suo amante siano fratelli, sospetterà che ci sia una relazione tra loro. Già in un'altra occasione, la ragazza aveva minacciato Emir di dire a tutti del suo legame con Asu, ma lui l'aveva messa a tacere con un ricatto: "Se parli dico tutto dell'omicidio di Ozan".

Zeynep quel giorno ha messo a tacere le sue emozioni, ma poco tempo dopo tornerà a tempestare Emir di domande su Asu. "Sono innamorata di te e per questo sono gelosa", spiegherà Zeynep a Emir che inizierà ad innervosirsi per la morbosità della ragazza. Mentre i due discuteranno, arriverà Nihan in preda alla rabbia. Emir sarà sconvolto nel vedere sua moglie avvicinarsi a lui con passo deciso e dovrà trovare subito una motivazione per giustificare il suo incontro con Zeynep.

"Non è come pensi", dirà Emir per tentare di calmare Nihan che invece sarà ancora più furiosa: "Sei senza vergogna, mi avevi detto che non l'avresti più incontrata".

L'ennesima piccola vittoria di Emir

Emir si sentirà messo alle strette da Nihan e si renderà conto di doverle dare una spiegazione plausibile nel giro di pochi secondi.

Kozcuoğlu saprà mantenere la calma e racconterà a Nihan di essere con Zeynep perché sta indagando sulla morte di Ozan e sul suo presunto omicidio. Nihan abbasserà immediatamente i toni, perché la verità su suo fratello è la cosa a cui tiene di più. Emir continuerà a raccontare: "Zeynep era con Ozan il giorno della sua morte e ha mentito a tutti".

La ragazza tremerà mentre Kozcuoğlu proseguirà il suo racconto: "Sì, è stata da lui nel momento tra l'avvelenamento e la morte". Nihan aggredirà subito Zeynep mettendole le mani addosso e urlando: "Dimmi cosa è successo". La ragazza sarà visibilmente in difficoltà ed Emir prenderà la parola, dicendo a sua moglie che i medici l'hanno subito portata fuori dalla stanza e Ozan dormiva ancora.

A quel punto Nihan si calmerà e andrà via, ma Zeynep si renderà conto che Emir potrebbe farla trovare nei guai da un momento all'altro.

Il punto sul segreto di Nihan e i progetti di Kemal

Nelle puntate in onda in Italia, Emir e Nihan sono tornati a vivere insieme. Per volere di Kozcuoğlu, tutti sanno che i due hanno avuto una figlia, Deniz, ma la realtà è ben diversa. La bambina, infatti, è la figlia di Kemal e per il momento le uniche a conoscere questo segreto oltre a loro sono Vildan e Fehime. Asu e Kemal, invece, sono fidanzati e stanno progettando di sposarsi, anche se il cuore di Soydere continua a battere per Nihan.