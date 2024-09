Marina si troverà nei guai a causa di un'aggressione nelle puntate di Un posto al sole dal 23 al 27 settembre. Le anticipazioni spiegano che Ida mentirà sui fatti e la situazione di Marina si aggraverà ulteriormente. Non si esclude che l'evento in questione sia quello architettato da Marina ai danni di Lara quando era in carcere. Nel frattempo, Damiano avrà un ruolo più centrale nelle ricerche di Torrente, il tutto mentre Manuela parlerà con Niko della truffa subita da Costabile.

Damiano in prima linea contro Torrente

Il processo per l'affidamento di Tommaso sarà alle ultime battute e Roberto si assicurerà che Lara esegua i suoi ordini.

La situazione prenderà una piega inaspettata per Marina che si troverà all'improvviso nei guai a causa di un'aggressione, con Lara che potrebbe decidere di parlare dell'accoltellamento subito da Gabriella in carcere. La polizia ascolterà una seconda volta la sua testimonianza, ma la posizione di Marina rischierà di aggravarsi. Le trame non danno altri particolari, ma è possibile che Roberto abbia concordato con Lara una versione dell'aggressione che metta nei guai soltanto sua moglie per ottenere credibilità da parte dei giudici. Anche Ida, inoltre, deciderà di mentire riguardo ai fatti.

Nel frattempo, proseguiranno le indagini di Eugenio e Lucia per stanare Torrente. Per i magistrati il compito si rivelerà più difficile del previsto, perché il nascondiglio del boss sembrerà introvabile.

Nel frattempo, Damiano parlerà con Rosa per aggiornarla dell'andamento delle indagini e avrà un'idea. Renda chiederà a Eugenio di avere un ruolo più centrale nelle ricerche di Torrente e lo otterrà. La cosa non farà piacere a Viola che tornerà a vivere nell'ansia come era accaduto già in passato. La madre di Antonio sarà molto preoccupata che possa accadere qualcosa di brutto a Damiano.

Manuela chiederà aiuto a Niko

Ci saranno importanti novità anche per Manuela che troverà il coraggio di confidare a Niko la brutta situazione in cui si è trovata con Costabile. La ragazza spiegherà all'avvocato che il suo ex fidanzato ha usato il suo finanziamento per pagare i suoi debiti. Nel frattempo, Guido sarà di ritorno a Napoli dopo aver deciso di fare sul serio con Claudia e affronterà l'ostilità di suo figlio Lollo.

Il bambino si rifiuterà di dormire da lui e Guido inizierà a pensare che dietro l'atteggiamento di suo figlio ci sia lo zampino di Mariella. Infine, Nunzio e Silvia torneranno a discutere della ristrutturazione del caffè Vulcano da parte di Diana. L'idea dell'architetto sarà presa in considerazione da Silvia, ma Rossella non apprezzerà affatto il progetto e sarà dispiaciuta per questa situazione.

La misteriosa aggressione

Quale aggressione metterà Marina nei guai? Le trame non rivelano di più, ma è possibile che la signora Giordano si trovi coinvolta suo malgrado in una vicenda in cui non ha nessuna colpa o Lara decida di denunciare lei per l'aggressione subita in carcere da Gabriella. Mentre la signora Martinelli era in carcere, infatti, Marina ha contattato la sua vecchia amica Gabriella, detenuta anche lei, per offrirle molti soldi in cambio dell'omicidio di Lara.

La vicenda si era conclusa con un grave ferimento della donna che è finita in ospedale in coma decidendo per questo di cambiare vita essendo stata a un passo dalla morte.

Nelle scorse puntate, inoltre, Marina si è più volte dissociata dai comportamenti di Roberto che sono arrivati all'ossessione per Tommaso. Non si esclude che Ferri abbia pensato di voltare nuovamente le spalle a sua moglie incastrandola e alleandosi con Lara. Quest'ultima ha detto più volte di essere diventata una persona diversa, ma non ha mai nascosto di avere ancora un forte sentimento per Roberto. Resterebbe da capire come mai anche Ida abbia deciso di mentire.