Le anticipazioni di Terra Amara provenienti dalla Turchia annunciano che prossimamente Zuleyha accetterà di fuggire con Yilmaz. La giovane padrona di casa infatti approfitterà della riunione di famiglia in memoria di Hunkar per far addormentare tutti con una bevanda soporifera. Quando sarà certa di poter lasciare la villa, Zuleyha prenderà i bimbi Adnan e Leyla e si incontrerà con Yilmaz. I due quindi andranno via e quando Demir si sveglierà si accorgerà dell'assenza di moglie e figli e sarà disperato.

Anticipazioni Terra amara: Zuleyha farà addormentare tutti alla villa

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che nelle prossime puntate Yilmaz riuscirà a convincere Zuleyha a lasciare Cukurova con lui. In un primo momento la donna aveva esitato, ma presto cambierà idea e metterà in atto un nuovo piano con Yilmaz per rifarsi una vita in Germania con lui e i bambini. Questa volta Yilmaz e Zuleyha non lasceranno nulla al caso e studieranno tutto nei minimi particolari. La serata dedicata alla commemorazione di Hunkar sembrerà un'ottima occasione per Zuleyha che preparerà delle bevande soporifere per tutta la famiglia. Gaffur, Saniye e Gulten apprezzeranno molto la sangria preparata dalla moglie di Demir.

"L'ho realizzata in onore di Hunkar", dirà Zuleyha che verserà da bere anche a suo marito e a Sevda. Anche la nonnina vorrà assaggiare la gustosa bevanda e ne chiederà ancora, ma Zuleyha sarà molto cauta a non esagerare con lei. In poco tempo tutta la famiglia cadrà in un sonno profondo.

Zuleyha in fuga

Le prossime puntate di Terra amara vedranno sotto i riflettori la fuga di Yilmaz e Zuleyha.

Quest'ultima prenderà i piccoli Adnan e Leyla e si dirigerà al cancello della villa, dove ad aspettare ci saranno Yilmaz con il piccolo Kerem Ali. I due saranno pronti a partire, anche se questo significa "strappare" i figli dalle braccia di Demir e Mujgan. Intanto una vena di nostalgia accompagnerà la loro partenza. Yilmaz, infatti, farà una sorpresa a Zuleyha e le mostrerà le foto scattate con Hunkar nei suoi ultimi giorni di vita.

I due innamorati ricorderanno la signora Yaman che negli ultimi tempi era molto cambiata nei loro confronti.

Demir avrà il cuore spezzato quando vedrà che non c'è più la sua famiglia

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Demir si sveglierà con un gran mal di testa e avrà una brutta sensazione. Quando l'uomo andrà a controllare nella stanza dei bambini, si accorgerà che i suoi figli e Zuleyha non sono in casa.

L'uomo sarà a pezzi al solo pensiero di dover andare avanti senza la sua famiglia. Il dolore per aver perso da poco la mamma Hunkar renderà tutto ancora più insopportabile e l'unica che starà accanto a Demir sarà Sevda. La donna sarà molto dispiaciuta per Yaman e non potrà fare altro che fargli sentire tutto il suo affetto.