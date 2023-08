Le anticipazioni turche delle puntate della 3^ stagione della soap Terra amara, in onda il 21 e 22 agosto, rivelano che Demir troverà il corpo di sua madre privo di vita in un luogo chiamato 'le rovine'. L'imprenditore si lascerà andare ad un pianto disperato, successivamente porterà il cadavere di Hunkar a casa tenendolo tra le sue braccia, mentre Fekeli verrà avvertito da Fikret che la sua amata è stata assassinata.

Demir trova il corpo di Hunkar senza vita

Dopo ore e ore di ricerche, Demir e i suoi uomini giungeranno nei pressi del luogo dove Behice ha ucciso la matriarca.

L'imprenditore scorgerà da lontano un corpo steso a terra, dopo qualche instante realizzerà che si tratta proprio di quello della sua amata mamma. Demir si avvicinerà alla donna, per poi lasciarsi andare a un pianto disperato, seguito da Gaffur che non potrà credere ai suoi occhi. Il marito di Zuleyha adagerà il corpo di Hunkar nel furgoncino e lo porterà a casa. Non appena arriverà alla villa, Zuleyha e gli altri sottoposti della tenuta scoppieranno in lacrime; non riusciranno a trattenere la disperazione. Demir prenderà il corpo della madre tra le sue braccia, e lo adagerà sul letto. Poco dopo verrà raggiunto da Zuleyha che non riuscirà a proferire parola.

Fikret informa Fekeli che Hunkar è morta

Fikret, rimasto alla villa per raccogliere notizie qualora la matriarca fosse stata trovata, correrà dallo zio, che a sua volta si trova con Yilmaz nei boschi, e lo informerà che Hunkar è stata assassinata. Fekeli cadrà in ginocchio a terra, e griderà con tutte le sue forze il nome di Hunkar, Yilmaz cercherà di stargli vicino.

In un secondo momento, tutti insieme, si dirigeranno a villa Yaman. Ali Rahmet entrerà nella stanza in cui si trova il corpo di Hunkar, dirigendosi vero Demir poggiando la testa sulla sua spalla. L'imprenditore non lo scanserà, e con gli occhi pieni di lacrime, lo lascerà passare. Nel frattempo, Fekeli dirà a Hunkar che la sua vita è finita, e le farà capire di essere pronto a vendicarsi.

Mujgan sospetta che la zia sia l'assassina di Hunkar

La notizia della morte della matriarca farà in fretta il giro di Cukurova, lasciando tutti senza parole. Ben presto verrà a sapere dell'accaduto anche Mujgan, che noterà Gulten piangere disperatamente, quest'ultima raggiungerà con la macchina di Cetin a villa Yaman. La drammatica notizia lascerà la dottoressa attonita, non appena incontrerà sua zia la informerà dell'accaduto. Il comportamento restio adottato da quest'ultima alimenterà i sospetti. Mujgan sospetterà che possa essere proprio sua zia l'assassina di Hunkar: sarà davvero così? I nuovi episodi di Terra Amara si preannunciano ricchi di colpi di scena.