Terra Amara tornerà con puntate inedite su Canale 5 dopo la settimana di Ferragosto e le trame si concentreranno sulla morte di Hunkar. Per dire addio a una delle protagoniste più amate e importanti della soap turca saranno dedicate diverse puntate. Mentre tutti piangeranno per la scomparsa della amata matriarca, Mujgan inizierà a nutrire dei sospetti nei confronti di Behice. La dottoressa non esiterà ad accusare sua zia per l'omicidio e Behice sarà fuori di sé dalla rabbia e negherà qualsiasi insinuazione.

Anticipazioni Terra amara: Gulten distrutta per la perdita di Hunkar

Le anticipazioni di Terra amara raccontano che nelle puntate di agosto la notizia della morte di Hunkar si diffonderà rapidamente per tutta Cukurova. Anche Gulten, al ranch, verrà a sapere della scomparsa della sua amata matriarca e sarà disperata. La ragazza potrà contare sulla vicinanza di Cetin che proverà a consolarla con il suo amore e in quel momento arriverà Mujgan. La dottoressa chiederà il perché delle lacrime dei ragazzi e loro le risponderanno che Hunkar è stata trovata priva di vita alle cave: "Qualcuno l'ha uccisa". Mujgan impallidirà a questa notizia e quando arriverà Behice le dirà subito quello che è accaduto.

La freddezza con cui la zia risponderà di essere già al corrente della morte di Hunkar farà dubitare la dottoressa.

Anticipazioni puntate agosto: Mujgan ricorderà la sete di vendetta di sua zia

Le puntate di Terra amara che andranno in onda ad agosto vedranno al centro delle scene i sospetti di Mujgan nei confronti di sua zia.

Il rientro di Behice al ranch sarà freddo e distaccato rispetto alla tragedia accaduta e la dottoressa non potrà fare a meno di rimettere insieme i pezzi. Mujgan ricorderà che solo poco prima sua zia le aveva detto che avrebbe risolto la questione del prossimo matrimonio tra Fekeli e Hunkar. La dottoressa vorrà andare fino in fondo in questa situazione e non avrà paura nell'esprimere i suoi dubbi a Behice.

Behice offesa dalle accuse di Mujgan la rinnegherà come nipote

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che nelle puntate di agosto Mujgan si farà coraggio e mostrerà chiaramente i suoi sospetti a Behice. "Che strano, Hunkar è stata uccisa subito dopo che hai detto che dovevi sbarazzarti di lei, dirà la dottoressa. Mujgan affermerà che è davvero una strana coincidenza e Behice andrà su tutte le furie quando sua nipote le ricorderà le sue parole di poco tempo prima. "Mi stai dando dell'assassina?", chiederà Behice fuori di sé. Tra le due donne ci sarà un acceso confronto in cui la zia di Mujgan continuerà a negare, dicendosi offesa per le gravi accuse ricevute. La dottoressa, tuttavia, insisterà per sapere: "Dimmi la verità". A questo punto, Behice rinnegherà sua nipote, arrivando a dire che farà le valigie e andrà via per sempre.