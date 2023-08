La soap opera turca Terra Amara prosegue la propria messa in onda su Canale 5

Demir Yaman (Murat Unalmis), il quale sarà stufo di non essere contraccambiato dalla moglie Zuleyha (Hilal Altinbilek) e non resisterà al fascino della nuova dottoressa Ümit Kahraman (Hande Soral) senza sapere che si tratta di una complice di Fikret Fekeli (Furkan Palali), figlio illegittimo del suo defunto padre Adnan Yaman. Ben presto però il ricco imprenditore dirà addio alla sua amante e dichiarerà il proprio amore alla consorte.

Spoiler turchi, Terra amara: Demir annuncia a Umit di voler chiedere il divorzio a Zuleyha

Nelle prossime puntate, il new entry Fikret si alleerà con la nuova dottoressa Umit per rendere un inferno la vita del fratellastro Demir. Il nipote di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik) convincerà Umit a sedurre Yaman. Basterà poco per far cadere quest'ultimo tra le sue braccia, visto che intraprenderanno una tresca clandestina.

Demir per trascorrere un weekend romantico con la sua amante, dirà anche una menzogna alla moglie Zuleyha. Quest’ultima, mentre suo marito sarà fuori Cukurova, rimarrà bloccata nel bosco, dopo aver visto Fikret rubare un quadro dall’azienda Yaman.

Nel contempo Demir annuncerà a Umit di voler divorziare dalla consorte per rifarsi una nuova vita al suo fianco.

A far cambiare idea all’uomo sarà l’incidente che avrà sua moglie, la quale verrà ritrovata dopo aver messo un piede in una trappola per animali.

Umit viene scaricata da Yaman, Altun si lascia andare alla passione con il marito

Zuleyha appena si riprenderà confesserà a Demir di essersi resa conto di amarlo: quest’ultimo aprirà gli occhi e si renderà conto di non poter vivere senza di lei, così inizierà a pentirsi di averla tradita, al punto da decidere di mettere fine agli incontri clandestini con Umit.

L’imprenditore verrà interrotto dall’arrivo di Sevda Çağlayan (Nazan Kesal), alla quale non avrà altra scelta che ammettere la propria infedeltà.

Successivamente Demir troverà il coraggio di interrompere la relazione extraconiugale con Umit, dicendole di voler rimanere con Zuleyha per il bene dei loro figli.

Dopo essersi lasciato alle spalle la sbandata presa per la dottoressa, Yaman farà una proposta di nozze alla moglie durante una cena romantica.

A fine serata Demir prometterà amore eterno a Zuleyha, poi si lasceranno andare alla passione.

In tutto questo però Umit dimostrerà di non voler mollare e non si rassegnerà al fatto di aver perso Demir.