Le anticipazioni sulla soap opera turca Terra Amara preannunciano che Sevda Çağlayan (Nazan Kesal) sarà in serio pericolo. Negli episodi in programmazione su Canale 5 prossimamente, la cantante dopo essere stata scagionata del delitto di Hunkar Yaman avrà un altro grosso problema. La matrigna di Demir Yaman (Murat Ünalmış) anche se tornerà in libertà, infatti, verrà assalita da un gruppo di uomini convinti della sua colpevolezza, i quali daranno fuoco alla sua casa.

A intervenire in sua difesa ci penserà Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek), la quale userà una pistola per mandare via gli aggressori.

Spoiler turchi, Terra amara: Sevda viene scagionata e degli abitanti non credono alla sua innocenza

Nelle puntate della telenovela già andate in onda è avvenuta la morte di Hunkar per mano di Behice. Quest’ultima - dopo aver inscenato una finta rapita - ha fatto ricadere la colpa su Sevda, incastrandola nascondendo a casa sua i gioielli che l’ormai defunta signora Yaman indossava quando l’ha uccisa. La cantante è stata arrestata dai gendarmi durante il funerale di Hunkar, ma ben presto dimostrerà di essere innocente.

Come si evince dagli spoiler turchi, alcuni abitanti di Cukurova continueranno a puntare il dito contro l’ex amante del defunto Adnan Yaman, con la convinzione che sia lei l’assassina di Hunkar.

Degli uomini si armeranno di torce per cacciare Sevda via dalla città e - per fargliela pagare - distruggeranno la sua abitazione.

Zuleyha difende Sevda dal linciaggio

Sevda potrà contare sul supporto di Zuleyha, la quale deciderà di intervenire in suo aiuto, giungendo sul posto con la propria automobile. La ragazza per fermare il linciaggio verso la cantante esploderà degli spari in aria, con l’intento di spaventare gli aggressori.

Grazie a questo intervento, quindi Sevda si salverà e potrà fare un sospiro di sollievo.

Episodi dal 28 agosto al 3/09: Demir chiede scusa alla matrigna Sevda

Negli episodi precedenti a queste vicende, ossia in quelli che andranno in onda dal 28 agosto al 3 settembre 2023, Sevda verrà scagionata su decisione del giudice e quindi il suo figliastro Demir le chiederà scusa per aver sospettato di lei

Intanto Behice riceverà da Ali Rahmet Fekeli la richiesta di allontanarsi da Istanbul, ma per evitarlo si farà volontariamente ferire da Erdinic, un malvivente pagato appositamente da parte sua.

Per errore, però, costui farà partire uno sparo che la raggiungerà allo stomaco e la ferirà gravemente. Quindi la donna finirà in ospedale e sua nipote Mujgan accuserà Fekeli e Yilmaz dell'incidente, venendo poi consolata da Fikret.

Successivamente Sevda si trasferirà alla tenuta Yaman su richiesta del figliastro Demir, ma la sua presenza infastidirà Saniye, la quale sarà convinta che l'imprenditore e la moglie stiano infangando la memoria della defunta Hunkar.