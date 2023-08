Lo scorso 24 agosto su WittyTv sono stati diffusi i video di presentazione dei tre nuovi tronisti di Uomini e Donne: tra questi c'è anche un ragazzo di nome Brando. In merito a quest'ultimo sono immediatamente circolate delle voci che fosse impegnato sentimentalmente con una tale Alice. In seguito ai rumor, la giovane ha deciso di fare chiarezza sul rapporto che la lega al 22enne: i due sono solamente amici e convivono solo per motivi di lavoro.

Le voci sul nuovo tronista

Poco dopo il video di presentazione di Brando, su X (ex Twitter) una ragazza ha sostenuto di conoscere molto bene il 22enne di Treviso e ha riferito che è impegnato sentimentalmente.

A seguire sono giunte anche altre segnalazioni: un utente ha riferito che viene spesso taggato nelle stories di una ragazza di nome Alice. Un altro telespettatore di Uomini e donne invece ha spiegato che Brando non ha mai ricondiviso i post in cui veniva taggato, forse per paura che la verità venisse a galla.

Fino ad oggi, il nuovo volto del dating show ha preferito restare in silenzio così come la redazione del programma di Maria De Filippi.

La versione di Alice

Nel frattempo, il portale Very Inutil People ha postato tra le stories di Instagram uno scatto in cui compare Brando al mare con Alice e un cagnolino di nome Blue. A seguire un un altro utente ha spiegato che i due convivono da circa 2 anni a Quinto di Treviso.

Stanca dei continui rumor sul suo conto Alice ha deciso di intervenire sui social e fare chiarezza sul legame con Brando: "Ci tengo a precisare che abbiamo sempre avuto un bellissimo rapporto di amicizia". In merito alle voci di una presunta convivenza, la giovane ha affermato: "Condividere un alloggio e convivere per motivi di lavoro non significa essere fidanzati".

La reazione di alcuni utenti del web

Sebbene Alice abbia deciso di fare chiarezza sul rapporto che ha con il nuovo tronista di Uomini e Donne, sui social moltissimi utenti hanno espresso un commento critico. Un utente ha sostenuto che prima del video di presentazione erano presenti tutti i tag, mentre dopo il polverone mediatico è stata rimossa ogni foto.

Un altro utente ha insinuato che i due giovani in un locale veneto sembravano avere un rapporto molto più intimo che amichevole. Un altro utente invece ha ironizzato sulla "convivenza per motivi di lavoro".

Al momento non è dato sapere se la redazione di Uomini e Donne prenderà o meno dei provvedimenti nei confronti del 22enne. D'altronde i casting vengono sempre portati avanti in modo rigoroso e le selezioni vengono svolte in modo accurato per rendere credibile il programma. Tuttavia, nel corso degli anni è capitato che qualche volto si sia preso gioco del dating show al solo scopo di avere visibilità.