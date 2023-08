Durante le prossime puntate de La Promessa saranno in particolar modo due storyline a tener banco. La prima riguarderà la volontà di Jimena di fare le valigie e di trasferirsi insieme al marito a Madrid, così sottoporrà la scelta ai suoi familiari.

Dall'altra parte, invece, ci sarà la triste vicenda di Salvador che perderà la vista da un occhio dopo essere rimasto ferito mentre si trovava al fronte. Temerà di rimanere cieco per sempre, ma a quanto pare potrebbe trovare una soluzione grazie a un intervento chirurgico, che però gli costerebbe mille pesetas.

Jana e Abel vicino a Ramona, il dottore prova qualcosa per la ragazza

Abel sarà un perfetto alleato per Jana e l'aiuterà a prendersi cura di Ramona, ancora gravemente malata. Mentre Manuel sarà molto preoccupato per il suo futuro: Jimena ha deciso di trasferirsi a Madrid, rivelando la cosa non solo al marito, ma anche ai suoi suoceri. Manuel, dal canto suo, temerà che questo possibile trasferimento possa allontanarlo dai suoi due amori della sua vita: Jana e gli aerei.

Dopo diverse discussioni Jimena dovrà arrendersi, né i suoceri né il marito saranno concordi per il trasferimento a Madrid. Gli animi a palazzo si scalderanno parecchio, ma ci sarà un persona a mettere la pace: Abel. In realtà lui riuscirà a calmare solamente Jana, anche lei abbastanza dispiaciuta per il possibile trasferimento di Manuel.

Da questo momento in poi, però, Abel inizierà a guardare Jana con occhi diversi. Si renderà conto che hanno molte cose in comune, a partire dalla passione per la medicina.

Salvador potrebbe riacquistare la vista

Salvador, invece, continuerà ad avere problemi a causa della ferita riportata all'occhio mentre si trovava al fronte.

Potrebbe esserci una possibilità per riacquistare la vista: sottoporsi a un intervento chirurgico. Ci sarà solo un problema: questa operazione è a pagamento e lui non può permettersela.

Non vorrà nemmeno che i suoi colleghi abbiano pietà di lui per la situazione economica in cui vige, così si rassegnerà alla possibilità di rimanere per sempre cieco a un occhio.

Salvador, però, non potrà immaginare che i suoi colleghi saranno decisi a fare il tutto per tutto per raccogliere i soldi necessari che possano consentirgli di sottoporsi all'operazione.

In primis avranno intenzione di fare una colletta, inoltre si daranno da fare per far partire una produzione straordinaria di marmellate e cioccolatini. Avranno come obiettivo quello di raggiungere le mille pesetas, ovvero l'importo necessario per pagare l'operazione e per permettere così a Salvador di recuperare l'occhio.