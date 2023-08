Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione diventeranno genitori. Su Instagram, la coppia nata a Uomini e Donne ha annunciato la gravidanza con un dolce scatto: lei in piedi con un vestito bianco, mentre lui in ginocchio le bacia il ventre rotondo.

I due ex volti del dating show di Maria De Filippi sono felicemente innamorati da 4 anni e da tempo avevano espresso il desiderio di allargare la famiglia.

Il dolce annuncio della coppia

Nel pomeriggio di martedì 1° agosto 2023, Andrea Cerioli ha postato sul proprio account Instagram uno scatto insieme alla compagna Arianna Cirrioncione.

Nella foto si vede l'ex tronista di Uomini e donne in ginocchio mentre bacia il ventre rotondo dell'ex corteggiatrice scelta. Nella didascalia invece, ha utilizzato delle parole al miele per annunciare l'arrivo del primo figlio: "A te che sei già e sarai, la migliore di noi...Mamma&Papà".

Al momento la coppia ha preferito non rivelare il sesso del bebè, ma non è escluso che presto condivideranno la gioia con tutti i loro follower.

Numerosi i messaggi d'affetto dei fan

In seguito all'annuncio di Andrea e Arianna, sotto al post sono arrivati moltissimi commenti da parte dei fan della coppia e di personaggi del mondo dello spettacolo. Un utente si è congratulato con i due ex volti di Uomini e Donne per avere allargato la famiglia.

Un altro utente ha scritto: "Auguri". Un fan ha confidato di essersi emozionato per la bella notizia. Un altro utente invece, si è complimentato con il duo Cerioli-Cirrioncione per la dolcezza della foto. Tra i volti noti c'è da evidenziare il commento di Andrea Damante: "Siiii, papone finalmente", Luigi Mastroianni: "Auguri ragazzi belli" e Chiara Carcano che ha detto di volere bene ad entrambi.

La storia di Andrea e Arianna

Andrea Cerioli ha preso parte a Uomini e Donne per due volte: prima come corteggiatore, poi come tronista. In questa seconda opportunità ricevuta da Maria De Filippi, il giovane ha dimostrato di avere subito le idee chiare. Poco dopo avere intrapreso la conoscenza con Arianna Cirrincione, Andrea l'ha portata sempre in esterna e ha deciso di baciare solo lei.

Inoltre ha deciso di effettuare la scelta in poco tempo, proprio per non mancare di rispetto a colei che sperava diventasse la donna della sua vita.

Da quattro anni a questa parte la coppia non si è mai separata. Anzi, vive felicemente insieme e ha superato anche l'ostacolo della lontananza: lo scorso anno infatti, Cerioli ha preso parte all'Isola dei Famosi e in Honduras ha ricevuto la visita a sorpresa della sua dolce metà. Tra i desideri della coppia c'è sempre stato quello di allargare la famiglia con l'arrivo di un figlio, quindi oggi potranno coronare il loro sogno.