Terminata la 18^ puntata del Grande Fratello, in onda lunedì 16 dicembre, Lorenzo Spolverato si è confrontato con Shaila Gatta facendole presente come intende vivere il loro rapporto da oggi in poi: "Non voglio etichettare il nostro rapporto, siamo liberi ma rispettandoci".

La decisione di Lorenzo

Lorenzo Spolverato è sempre più intenzionato a prendere le distanze da Shaila Gatta. Nel post-puntata, il 28enne milanese ha infatti spiegato alla coinquilina come intendere vivere il loro rapporto d'ora in poi: "Non sto qua a dirti cosa possa aver sbagliato io o tu.

Alla base io ho una forte attrazione fisica e mentale nei tuoi confronti, ma preferisco che tu faccia il tuo percorso da sola. Io non voglio mascherare quello che provo per te, ma ci sono delle complicanze". E ancora: "Io non voglio etichettare il nostro rapporto e non m'interessa se qualcuno vuole farlo, siamo liberi. Potrei non guardarti più solo se mi manchi di rispetto. Se dormi con me dormi con me, sennò dormi con un altro". Il diretto interessato ha aggiunto: "Per me resta tutto uguale a prima, ma non ci saranno aspettative. Io vorrei questo, se tu non sei d'accordo me lo dici subito".

Shaila e Lorenzo provano a trovare un punto d’incontro: “Il problema è che non ti fidi di me” #GrandeFratello pic.twitter.com/oZSEEjSF68 — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 17, 2024

Shaila: 'Il rispetto è alla base di un rapporto sano'

Dopo avere ascoltato il monologo di Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta ha chiesto delle spiegazioni: "Perché mi stai dicendo questo?

Non ho avuto rispetto per te?. Il rispetto è alla base di un rapporto sano".

"Perché mi devi chiedere di baciarmi? A me tu piaci, non ti devo dare il permesso. Io e te non ci capiamo caratterialmente, ma tu hai un problema: non ti fidi di me" ha proseguito ancora l'ex velina approfondendo alcune dinamiche legate al comportamento di Lorenzo nei suoi riguardi.

La concorrente ha concluso confessando di essere stanca dei continui litigi: "Sono convinta che si può vivere una conoscenza, così come un percorso all'interno di un programma".

L'antefatto

La settimana appena trascorsa al GF per Lorenzo e Shaila è stata caratterizzata da diverse discussioni. Prima della 18^ puntata, Spolverato ha così deciso di riconsegnare alla partner tutti i regali ricevuti.

Shaila si è lamentata perché Lorenzo non le ha fatto sentire la sua vicinanza in un momento di difficoltà, dal canto suo il 28enne ha rimproverato la coinquilina di non aver rispettato un suo momento di riflessione.

In puntata, i due concorrenti non sono riusciti a trovare un punto d'incontro quindi Lorenzo ha deciso di voler proseguire il percorso al GF da solo.