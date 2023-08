La coppia formata da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano è stata protagonista di uno spiacevole episodio. Nel dettaglio, un hater ha scritto un commento di cattivo gusto sotto ad una foto di Cèline augurandole il peggio. La replica dell'influencer milanese non si è fatta attendere, tanto da invitare il leone da tastiera a "stare attento visto che nella vita tutto torna".

Il botta e risposta

Martedì 1 agosto Sophie Codegoni ha avuto a che fare con il commento di un hater. Tutto è iniziato da uno scatto pubblicato su Instagram dall'influencer milanese, in cui ha spiegato di avere effettuato il vaccino alla piccola Cèline.

In un primo momento sembrava che stesse andando tutto bene, ma successivamente alla bambina è venuta la febbre. Un fan dei "Basciagoni" ha rassicurato Sophie, spiegando che sicuramente sarà in grado di prendersi cura della figlia. Al contrario, un hater ha scritto un commento di cattivo gusto: "Sai che le frega a questa della figlia?". Inoltre ha insinuato che se alla bambina accadesse il peggio, la mamma "si toglierebbe un peso".

Di fronte a tanta insensibilità, Codegoni ha deciso di intervenire: "Che schifo di persona". Scioccata per il commento di pessimo gusto l'influencer ha spiegato di averne lette di tutti i colori ma questa volta è stato oltrepassato il limite: "Questa è davvero pessima e cattiva".

A quel punto Sophie ha chiesto al suo hater di guardarsi allo specchio e di provare vergogna per ciò che scrive sui social all'indirizzo di una bambina nata da pochi mesi. Infine la diretta interessata ha chiuso con una sorta di appello: "Ricorda che nella vita tutto torna, stai attento".

Sophie e Alessandro: presi di mira dagli hater

In realtà non è la prima volta che la coppia nata al Grande Fratello Vip 6 viene presa di mira dagli hater. Poco la nascita della piccola Cèline Blue, alcuni utenti avevano criticato Sophie Codegoni per l'eccessiva esposizione della bambina sui social. A detta di alcuni utenti, l'influencer avrebbe voluto lucrare sulla figlia appena nata.

Altre polemiche sono arrivate durante una gita in barca a Capri: secondo alcuni utenti, non era indicato esporre una neonata sotto i raggi del sole solo per scattare la foto perfetta. Infine Alessandro Basciano era finito al centro delle polemiche solo ed esclusivamente per avere commesso un errore di ortografia in un tatuaggio dedicato alla sua seconda figlia: Cèline Blue anziché scrivere la seconda parte in maiuscolo l'ha fatta scrivere in minuscolo.