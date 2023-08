Sono tante le novità che attendono gli spettatori di U&D l'11 settembre prossimo: le anticipazioni delle prime tre puntate che sono state registrate, infatti, parlano di importanti novità sia nel parterre del Trono Over che nel cast fisso. La pagina Instagram di Gemma Palagi (che riporta gli spoiler delle riprese del dating-show tutto l'anno), ad esempio, in queste ore ha fatto sapere che Tinì Cansino non è più un'opinionista: confermati nel ruolo solo Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Dal 24 al 29 agosto si sono svolte le prime tre registrazioni dell'edizione 2023/2024 di U&D: le puntate andranno in onda in tv a partire da lunedì 11 settembre, ma in rete già circolano gli spoiler di tutto quello che è successo in studio al rientro dalle vacanze.

Le prime novità riguardano il parterre del Trono Over che Maria De Filippi ha voluto parzialmente rivoluzionare mandando via alcuni veterani e riaccogliendone altri del passato. Tra i cavalieri della nuova stagione, ad esempio, non figurano più Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato: i due non hanno partecipato a nessuna delle riprese che ci sono state fino ad ora e i fan sono sempre più convinti che non siano stati riconfermati nel cast.

La conduttrice, inoltre, non ha mai fatto cenno all'assenza dei due e una recente segnalazione sostiene che il napoletano avrebbe confidato ad alcuni spettatori che la sua avventura su Canale 5 sarebbe finita definitivamente.

I cambiamenti tra i personaggi di U&D

Un addio, però, ci sarebbe stato anche tra i protagonisti fissi del dating-show: tra le anticipazioni che Gemma Palagi ha dato al termine della registrazione del 29 agosto, spicca quella sull'assenza di Tinì Cansino al fianco di Gianni e Tina alla riprese di inizio stagione.

"Non è più un'opinionista", si legge sui social network in merito all'ex soubrette di Drive In che da qualche anno era accanto a Sperti e Cipollari.

Maria De Filippi, dunque, avrebbe deciso di ridurre a due il numero di coloro che in ogni puntata devono commentare i comportamenti di dame, cavalieri, tronisti e corteggiatrici.

Per alcuni personaggi che hanno lasciato il cast (o sono stati allontanati dalla redazione), altri tre hanno fatto ritorno: Barbara De Santi, Gero Natale e Silvio Venturato hanno ripreso posto nel parterre del Trono Over dopo essere rimasti "in panchina" per un periodo più o meno lungo.

Gli spoiler del terzo appuntamento con U&D

Martedì 29 agosto, dunque, si è svolta la terza registrazione di U&D 2023/2024 e sono accadute molte cose in studio.

Gli spoiler che ha diffuso il blogger Pugnaloni su Instagram, fanno sapere che Elio ha dato della pazza a Tina e questo ha innescato una nuova accesa discussione tra loro. Il cavaliere si è confrontato con Aurora sul comportamento dell'opinionista ed entrambi sono arrivati alla conclusione che esageri quando critica loro e tutti gli altri del cast che prende in antipatia.

Ospiti delle riprese di ieri: la coppia Ida-Alessandro e gli ex Federico e Carola. Questi ultimi hanno avuto un lungo faccia a faccia ma senza riuscire a trovare un punto d'incontro: la ragazza, infatti, ha lasciato lo studio in lacrime quando ha sentito Nicotera dire "no" ad un ballo proposto da Maria De Filippi per seppellire l'ascia di guerra.

Per quanto riguarda Platano e Vicinanza, tutto procede a gonfie vele e i due non escludono che in un futuro non troppo lontano potrebbero andare a vivere insieme a casa di lui, quindi a Salerno.

Ancora assenti Riccardo e Armando, ormai fuori dal Trono Over senza una spiegazione ufficiale da parte degli addetti ai lavori.