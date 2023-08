Cosa è successo nella seconda registrazione di Uomini e donne del 28 agosto? Le anticipazioni sul talk show dei sentimenti, ideato e condotto da Maria De Filippi, rivelano che c'è stato spazio per una sfuriata di Maria De Filippi nei confronti della dama Aurora.

Spazio anche al ritorno di Barbara mentre Armando Incarnato, anche questa volta, risulta fuori dal cast della trasmissione dei sentimenti di Canale 5.

Maria furiosa con la dama Aurora: anticipazioni U&D registrazione 28 agosto

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la nuova registrazione di Uomini e donne rivelano che c'è stata una sfuriata della conduttrice nei confronti di Aurora.

Il motivo? La dama si è ritrovata al centro delle polemiche per una animata discussione nata in studio con Gemma Galgani, la quale l'ha accusata di aver pubblicato una story sui social contenente una frecciatina nei suoi confronti.

Tra le due dame del parterre over è nata una discussione che si è protratta per buona parte della registrazione di questa settimana, al punto che la padrona di casa ha scelto di intervenire in prima persona.

Maria De Filippi non si è fatta problemi a bacchettare la dama Aurora nel corso della registrazione, mettendo così la parola "fine" alla discussione in corso con Gemma Galgani.

Il ritorno in studio di Barbara: anticipazioni U&D nuova registrazione

E poi ancora, nel corso della registrazione di questa settimana, c'è stato spazio per un ritorno che non passerà affatto inosservato.

Quello di Barbara De Santi che, a distanza di qualche anno dalla sua ultima partecipazione alla trasmissione, tornerà a mettersi in gioco per cercare la sua anima gemella.

Riuscirà questa volta a trovare la persona giusta? Di sicuro, il suo rientro nel parterre del trono over sarà foriero di nuove discussioni con i vari protagonisti del talk show di Canale 5.

Armando e Riccardo ancora fuori dallo show: anticipazioni U&D registrazione del 28 agosto

Al contrario, invece, anche in questa seconda registrazione di Uomini e donne del 28 agosto ha spiccato l'assenza in studio di Armando Incarnato.

Contrariamente ad ogni aspettativa, il cavaliere napoletano non ha preso parte alle riprese del talk show pomeridiano di Maria De Filippi e si fanno sempre più concreti i dubbi in merito ad una sua possibile uscita di scena dal cast della trasmissione.

Stessa situazione per Riccardo Guarnieri: anche lui non ha preso parte alle riprese di questa settimana e non si conoscono i motivi di tale assenza.

I due cavalieri, per il momento, preferiscono non commentare e sui social non hanno proferito parola sul perché di questa assenza in studio.