Prosegue l'appuntamento con Uomini e donne: le anticipazioni della registrazione del 28 agosto rivelano che c'è stato spazio per il ritorno in studio del cavaliere Elio, protagonista fin da subito di un nuovo accesissimo scontro con Tina.

Occhi puntati anche sul rientro della dama Barbara mentre Armando e Riccardo anche questa volta non hanno preso parte alle riprese della trasmissione di Canale 5.

Il ritorno di Barbara in studio: anticipazioni Uomini e donne registrazione 28 agosto

Nel dettaglio, gli spoiler della nuova registrazione di Uomini e donne del 28 agosto, rivelano che in studio c'è stato spazio per il ritorno della dama Barbara De Santi: dopo un periodo di assenza, ha rimesso piede nel parterre del trono over e da questa settimana si rimetterà in gioco per cercare la sua anima gemella in studio.

Spazio anche al ritorno di uno dei cavalieri che ha tenuto banco nella passata stagione del talk show: trattasi di Elio Servo, protagonista di accesi scontri con Tina.

Ebbene, anche in questa nuova registrazione del talk show, tra Tina ed Elio si è accesa subito una imponente discussione in studio.

I due si sono ritrovati ai ferri corti con l'opinionista del programma ad aver perso nuovamente le staffe nei confronti del cavaliere over.

Tina perde le staffe con Elio: anticipazioni Uomini e donne nuova registrazione

Tina ha provocato poi Elio distribuendo al pubblico un vassoio con dei cannoli siciliani ripieni di crema alla ricotta, uno degli alimenti che il cavaliere non può mangiare per via di una intolleranza alimentare.

E così, dopo l'assenza nella prima registrazione del talk show, tra i due si è riaccesa di nuovo la scintilla: Elio e Tina si sono dunque ritrovati per l'ennesima volta ai ferri corti e sul piede di guerra in studio.

Tra gli assenti di questa registrazione spiccano ancora una volta i nomi di Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri.

Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri ancora assenti: registrazione Uomini e donne del 28 agosto

Dopo essere stati assenti nella prima registrazione del talk show, anche questa volta i due cavalieri del trono over non hanno preso parte alle riprese del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi e, al momento, non si esclude che la loro possa essere un'uscita di scena definitiva dal parterre.

Tra gli ospiti di questa seconda registrazione del 28 agosto, invece, ci sono stati Alessio Corvino e Lavinia Mauro, una delle coppie che si è formata nel corso della passata edizione.

I due sono gli unici che portano avanti la loro relazione, dato che tutte le altre coppie nate nella scorsa edizione sono tutte definitivamente "scoppiate" prima del previsto.