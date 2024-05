Il percorso di Ida Platano a Uomini e donne non si concluderà bene dopo che Pierpaolo Siano le farà una sfuriata in piena regola, accusandola di averlo sempre preso in giro. Il corteggiatore poi si alzerà e se ne andrà, piantandola in asso. Ida scoppierà in lacrime e anche lei lascerà lo studio di Maria De Filippi. È quello che rivelano le anticipazioni sulle puntate che andranno in onda dal 13 al 17 maggio.

Pierpaolo contro Ida e la accusa di averlo preso in giro

Nella nuova settimana di programmazione di Uomini e donne la grande protagonista sarà ancora una volta Ida Platano che dovrà affrontare l'ira del corteggiatore Pierpaolo Siano.

Quanto andrà in onda fa riferimento principalmente a ciò che è stato registrato lo scorso 23 aprile, le cui anticipazioni rivelano che l'uomo farà il suo ingresso in studio molto arrabbiato. Il corteggiatore prenderà immediatamente la parola e sarà un fiume in piena, visto che dirà a Ida tutto ciò che forse non le ha detto in tutti questi mesi.

Pierpaolo accuserà Ida non solo di aver preso in giro lui ma pure tutto il pubblico. A detta del corteggiatore infatti, lei lo avrebbe messo da parte per cercare, invece, di recuperare il rapporto con Mario nonostante le tante segnalazioni. In più secondo Pierpaolo, Ida non è la persona sensibile che vuole far credere: non è la donna che vuole certezze e un amore duraturo, visto che ha creduto per mesi a tutte le bugie di Mario.

Pierpaolo se ne va, Ida in lacrime

Parole molto dure quelle di Pierpaolo che poi continuerà la sua sfuriata dicendo alla tronista che se mai lei lo avesse scelto, lui le avrebbe detto no. Questo perché Pierpaolo non vuole essere la ruota di scorta di nessuno. A questo punto Siano si alzerà e se ne andrà dallo studio. Le telecamere lo seguiranno fino al camerino ma lui farà capire di non volerne più saper né di Ida né del programma.

La tronista scoppierà a piangere, saluterà tutti e farà un ultimo ballo con il cavaliere over Alessandro Rausa prima di lasciare lo studio. Finisce così il percorso della 42enne di Brescia al Trono Classico.

Quando va in onda l'ultima puntata di Uomini e donne

Mancano poche settimane alla conclusione di questa stagione di Uomini e donne.

Non c'è ancora la conferma ufficiale ma pare che l'ultima puntata stagionale dovrebbe andare in onda il prossimo 24 maggio. In questa data Maria De Filippi e i protagonisti di Uomini e donne saluteranno tutti e daranno appuntamento a settembre.

Prima però il pubblico assisterà anche alla scelta del tronista Daniele Paudice e all'ennesimo faccia a faccia tra Ida e Mario che si diranno definitivamente addio. Nessuna traccia di Pierpaolo, dopo la sua auto eliminazione.