La storia d'amore tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza procede a gonfie vele, ma non tutti credono in questa coppia. In occasione dell'ultimo post social pubblicato da Ida, alcuni telespettatori di Uomini e Donne hanno insinuato che l'ex dama stia con l'ex cavaliere per il tenore di vita agiato. Come spesso accade, anche in questo caso, Platano ha deciso di mettere a tacere le malelingue.

La nuova polemica su Ida

Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono andati a New York per festeggiare il 40° compleanno dell'ex cavaliere. I due si sono anche concessi una cena in un ristorante italiano molto lussuoso.

Le foto postate dall'ex dama di Uomini e donne non sono passate inosservate e hanno catturato l'attenzione anche di alcuni hater.

Scendendo nel dettaglio, tra i commenti alcuni utenti hanno insinuato che Ida stia con Alessandro solo ed esclusivamente per il tenore di vita che conduce: "Stai insieme a lui solo per soldi". Un altro utente ha chiesto con sarcasmo dove si trovasse il figlio dell'ex dama mentre lei è in giro per il mondo con il fidanzato più giovane. Tra i vari commenti c'è anche chi ha insinuato che Ida faccia le vacanze gratis: "Bella la vita senza sborsare un euro".

La replica dell'ex dama di U&D

In seguito all'ennesima polemica social che l'ha coinvolta, Ida Platano ha deciso di replicare alle malelingue: "Le spese per la vacanza a New York sono state divise".

A chi invece ha parlato di suo figlio, l'ex dama ha chiesto di non metterlo più in mezzo e di smettere di attaccarla per gli insegnamenti di madre che dà al figlio.

Non è la prima volta che Ida decide di rispondere alle critiche di alcuni utenti. Nei mesi scorsi, era intervenuta con un video in cui minacciava azioni legali nei confronti di tutti coloro che avevano scritto commenti sul figlio e aveva ribadito di non volere più leggere determinate cose sotto ai propri post.

Ida Platano e Alessandro: girano indiscrezioni sulle possibili nozze

Nei giorni scorsi si era diffusa l'indiscrezione sulla possibilità che la coppia torni negli studi Mediaset per annunciare le proprie nozze.

Tutto era iniziato da un video pubblicato dall'ex dama su Instagram, in cui informava i suoi follower che a breve farà un annuncio molto importante. Tuttavia al momento non ci sono novità concrete su quale sia questo annuncio e quindi quella del matrimonio è esclusivamente un'ipotesi di alcuni fan sui social network.