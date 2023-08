Pinuccia Della Giovanna vorrebbe rientrare nel cast di U&D: è questo quello che si evince dall'intervista che la vigevanese ha rilasciato a Nuovo Tv in questi giorni di metà agosto. L'ex dama ha fatto un appello a Maria De Filippi, proponendole una sorta di scambio tra lei e Tina Cipollari. La donna ha chiesto l'allontanamento dell'opinionista dal dating-show, ma si sa già che tra due settimane sarà regolarmente in studio per registrare le puntate della nuova edizione.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Intervistata durante la pausa estiva del programma, Pinuccia ha fatto sapere che le piacerebbe tanto tornare in studio e non solo per fare promozione al suo brano musicale.

Quando le è stato chiesto di esprimere un parere sull'edizione del dating-show che ricomincerà su Canale 5 l'11 settembre prossimo, Della Giovanna ha detto: "Vorrei lanciare un appello a Maria De Filippi per avere una seconda occasione".

"Per me sarebbe una rivincita, la soddisfazione più grande della mia vita", ha aggiunto la signora di Vigevano che è stata protagonista del format Mediaset fino allo scorso inverno.

La stoccata alla vamp di U&D

Quando le è stato ricordando che tornando in studio ritroverebbe Tina, la sua "antagonista" numero uno, Pinuccia ha fatto sapere: "Stavolta sarei più furba di lei e non piangerei".

"Sono più forte di prima e saprei come farla tacere", ha dichiarato ancora l'ex dama di U&D al settimanale di Gossip che l'ha interpellata a metà agosto.

Nell'appello che ha voluto fare alla presentatrice di Canale 5 che per circa due anni l'ha ospitata agli Elios, la vigevanese ha tirato in ballo anche Cipollari dicendo: "Prendi me e caccia lei".

Della Giovanna si è anche esposta a favore dei rumor che volevano l'opinionista ad un passo dall'addio, ma evidentemente questa intervista è stata realizzata prima che la diretta interessata usasse i social network per chiarire che a settembre sarà regolarmente al suo posto e che mai nessuno ha pensato di mandarla via, neppure Pier Silvio Berlusconi.

Attesa per i primi spoiler di U&D 2023/2024

L'astio che Pinuccia nutre nei confronti di Tina è ancora molto forte sebbene siano passati mesi dal loro ultimo incontro davanti alle telecamere.

"Mi ha dato della strega e ha detto che Alessandro Rausa non mi voleva", ha sbottato l'ex dama di U&D.

Proprio in merito al rapporto che ha instaurato con il cavaliere pugliese nel periodo in cui ha frequentato gli studi Elios, Della Giovanna ha rivelato: "Mi telefona spesso per sapere come sto".

Insomma, senza girarci troppo intorno, la signora di Vigevano ha chiesto a Maria De Filippi di poter tornare nel cast del Trono Over a meno di un anno dal suo ritiro. Se in passato si è vociferato che sarebbero stati gli addetti ai lavori a non riconfermarla nel parterre dopo un finto svenimento e liti sempre più forti con Tina, di recente Pinuccia ha spiegato che se non ha più partecipato alle registrazioni è perché i suoi figli l'hanno invitata a fermarsi.

Ora che le acque si sono un po' calmate, però, la 80enne è pronta a rimettersi in gioco e i fan non escludono che potrebbe rientrare nel gruppo delle dame già a partire dalle riprese previste per il 30 e 31 agosto.

In quei giorni, infatti, trapeleranno i nomi di tutti i protagonisti della nuova edizione di Uomini e donne, sia quelli della versione senior che quelli dei ragazzi del Trono Classico.