Belen Rodriguez e Stefano De Martino sembrano essere sempre più lontani. Negli ultimi mesi si è parlato tanto della loro possibile separazione, ma la coppia non ha mai confermato né smentito la notizia. Tuttavia, entrambi hanno condiviso sui social messaggi e video che sono stati interpretati come indizi della rottura. Belen ha recentemente condiviso la foto del figlio con la maglia dell'Argentina con scritto il suo cognome, "Rodriguez" e a molti è sembrato essere una risposta alle tante volte in cui il padre ha fatto vestire il piccolo con maglie del Napoli o che esternavano il tifo per la società partenopea, squadra di cui De Martino è tifoso.

La maglietta di Santiago: possibile frecciatina a Stefano

Un particolare evento è stato il viaggio di Belen e Santiago a Napoli lo scorso giugno, dove il bambino indossava una maglietta del Napoli di Maradona, mentre De Martino partecipava a un evento celebrativo. Stefano, molto legato a Napoli, aveva regalato a Santiago una maglietta con l'invito a seguire le sue passioni calcistiche.

Recentemente, Belen ha condiviso su Instagram una foto del suo primogenito che indossa una maglietta della nazionale argentina con il cognome "Rodriguez" dietro. Questo gesto sembra essere un tentativo di sfida calcistica tra Belen e Stefano, dopo la fine del loro matrimonio.

Ci sono anche voci contrastanti sulla loro relazione attuale: alcune fonti affermano che potrebbero essere ancora insieme, ma potrebbero nascondere la loro relazione per motivi mediatici, poiché entrambi cercano opportunità televisive e pubblicitarie.

Belen sta cercando un nuova opportunità televisiva dopo aver lasciato "Le Iene" e "Tu Si Que Vales", mentre De Martino sta ottenendo sempre più visibilità con progetti come "Bar Stella" e uno show su Raidue. Tuttavia, l'esposizione dei loro affari privati sembra aver creato qualche problema con la Rai, dove alcuni vertici sembrano non essere entusiasti di questo tipo di risonanza mediatica.

Vacanze separate per Stefano e Belen

Recentemente, Belen ha pubblicato un video con cervi dalle grandi corna, suscitando speculazioni sul tradimento del marito. Inoltre la conduttrice continua a pubblicare post e riflessioni che non passano inosservate ai suoi fan e che denotano uno stato di malessere.

È noto che l'ex coppia di coniugi abbiano trascorso le vacanze separatamente: Il conduttore a Disneyland Paris e poi a New York con il figlio Santiago, mentre Belen si è rilassata in Valcamonica e Albarella, dove ha riabbracciato Santiago insieme alla madre Veronica.

Stefano risponde ironicamente alle critiche

Stefano De Martino ha commentato di recente le voci di tradimento che circolano sul suo conto. Il conduttore ha scelto la strada dell'ironia condividendo un reel di Herbert Ballerina in cui il comico si copre il viso dicendo: "Domani muoio, Madonna mia ma perché?"

Questo gesto fa intendere che a Stefano non importa molto di queste chiacchiere, come fa notare anche l'influencer Deianira Marzano. Allo stesso tempo, Marzano riporta che De Martino ha evidenziato un commento insolito sotto uno dei suoi post, in cui gli viene chiesto in modo critico se ha tradito Belen come affermato da qualcuno e se vuole passare per un bravo ragazzo.