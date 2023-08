Pinuccia Della Giovanna, ex dama del Trono Over di Uomini e donne, vuole tornare nel programma di Maria De Filippi. Per questo motivo ha lanciato un appello alla conduttrice pavese, chiedendole non solo una seconda possibilità, ma anche di cacciare Tina Cipollari dal programma. Un'eventualità assai remota, visto che l'opinionista sarà di nuovo al suo posto nella stagione televisiva che sta per iniziare.

L'ex dama Pinuccia a Maria: 'Vorrei avere una seconda occasione'

Il pubblico che segue Uomini e donne ben conosce Pinuccia Della Giovanna. L'80enne di Vigevano era stata protagonista del programma sino a metà della stagione scorsa.

Poi, non é stata più richiamata in studio. Era stata Maria De Filippi a far presente a Pinuccia che lo stare in studio non la faceva stare bene. Tutto perché Pinuccia continuava ad insistere con Alessandro Rausa, nonostante lui le avesse detto in tutte le salse che era interessato solo ad un'amicizia. L'atteggiamento di Pinuccia aveva condotto anche molti telespettatori a criticarla. Ora, l'ex dama, attraverso le pagine di Nuovo tv, ha voluto lanciare un appello a Maria De Filippi, chiedendo di poter tornare al Trono Over. "Vorrei avere una seconda occasione a Uomini e Donne", ha detto Pinuccia, che ha poi aggiunto: "Per me sarebbe una bella rivincita, la soddisfazione più grande della mia vita".

Uomini e donne, Pinuccia tuona contro Tina: 'Saprei come farla tacere'

Se dovesse davvero tornare a Uomini e donne, Pinuccia si ritroverà di nuovo a doversi confrontare con Tina Cipollari. Ancora oggi, il pubblico ricorda bene le loro litigate. A tal proposito, sulle pagine della rivista, Pinuccia ha dichiarato che questa volta non si farebbe mettere i piedi in testa dall'opinionista.

"Saprei come farla tacere" ha infatti dichiarato l'ex dama, che ha poi confessato di essere più forte rispetto a prima, tanto che non si metterebbe più a piangere come accaduto in passato, quando Tina la mortificava.

L'appello di Pinuccia: 'Maria prendi me e caccia Tina'

Insomma, l'ex dama del Trono Over sembra avere le idee chiare.

Il suo appello a Maria si é concluso con un eloquente: 'Maria, prendi me e caccia Tina". E' chiaro che Pinuccia abbia voglia di tornare nello studio di Uomini e donne, anche per poter cantare la sua canzone. Come noto, l'ex dama, dopo la passata esperienza a Uomini e donne, ha ritrovato il sorriso grazie alla musica incidendo un brano scritto per lei dall'amica Angela Di Liberto, con gli arrangiamenti di Marco Ferracini. Resta adesso da capire se Maria De Filippi accoglierà anche solo in parte questo appello magari invitando Pinuccia a cantare in studio.