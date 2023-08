Pinuccia Della Giovanna potrebbe tornare nel cast di Uomini & Donne a settembre: questo almeno è quello che si evince dall'intervista che ha rilasciato a un sito d'informazione il 1° agosto.

Anche se è ferita e delusa per gli attacchi che ha ricevuto da Tina Cipollari, la dama fa sapere che direbbe sì ad un'eventuale chiamata della redazione. In merito al suo rapporto con Alessandro Rausa, invece, la signora di Vigevano ha svelato di sentirlo settimanalmente e che sarebbe sempre lui a telefonarle.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Nell'intervista che Tag24 ha pubblicato martedì 1° agosto, Pinuccia di U&D è andata contro Tina in modo piuttosto pesante.

Quando il giornalista le ha chiesto di commentare le voci sul possibile allontanamento dell'opinionista per mano di Pier Silvio Berlusconi, la dama del Trono Over ha risposto: "Io sarei contenta se la mandassero via, è una donna cattiva e invidiosa".

Della Giovanna non ha usato filtri per descrivere quella che in televisione è stata la sua "rivale" numero uno, l'unica persona con la quale non ha fatto altro che litigare in tutte le puntate.

Secondo la signora di Vigevano, inoltre, Cipollari tratterebbe male chiunque non le vada a genio, soprattutto le new entry del parterre del dating-show.

La protagonista di U&D fa chiarezza

Pinuccia non ha più partecipato a U&D dopo la messa in onda di una puntata in cui ha finto di avere uno svenimento davanti a tutti.

In quell'occasione, inoltre, la dama aveva insistito parecchio con Alessandro per avere un appuntamento a cena e Maria, stanca di quel pressing, ha invitato la donna a riflettere sull'eventualità di non tornare più in studio.

Da quel giorno, infatti, Della Giovanna non ha più preso parte alle registrazioni del dating-show e tutti i siti hanno parlato di un suo allontanamento dal cast per mano di De Filippi.

Nell'intervista, però, la vigevanese smentisce questa versione dei fatti e puntualizza: "Nessuno mi ha cacciata. La verità è che sono stata male perché la cara Tina mi diceva tante parolacce. I miei figli mi hanno detto di fermarmi".

Insomma, la protagonista del Trono Over sostiene che sarebbe stata una scelta della sua famiglia quella di farle concludere anticipatamente l'esperienza su Canale 5.

La possibilità di un ritorno a U&D

Quando le è stato domandato se tornerebbe a U&D per partecipare all'edizione 2023/2024, Pinuccia ha risposto: "Per cantare la mia canzone andrei sicuramente, per altro chissà".

Poco dopo, però, la dama ha aggiunto che se la redazione dovesse contattarla per chiederle di rientrare nel parterre femminile del Trono Over, lei direbbe di sì.

Un'altra curiosità che Della Giovanna ha condiviso in queste ore, è quella sul suo attuale rapporto con Alessandro. A tutti quegli spettatori che hanno sempre pensato che lei era l'unica persona coinvolta nella frequentazione, la vigevanese ha fatto sapere: "Ci sentiamo ogni settimana ed è lui che mi chiama sempre. Siamo molto affezionati l'uno all'altro".

Il cavaliere Rausa, dunque, starebbe portando avanti un legame prettamente telefonico con la donna che lo ha corteggiato per oltre un anno davanti alle telecamere, la stessa alla quale ha sempre detto di non provare un sentimento d'amore ma solo amicizia.