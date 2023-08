Pinuccia rompe il silenzio su Tina Cipollari a distanza di un po' di tempo dalla sua uscita di scena dal cast di Uomini e donne.

L'ex dama del trono over ha scelto di fare chiarezza, raccontando la sua versione dei fatti dopo che il pubblico ha assistito al suo addio alla trasmissione.

A quanto pare, dietro questa decisione, si celerebbero i rapporti tesi con Tina Cipollari: tra le due protagoniste dello show, nel corso delle varie puntate, sono sempre volate parole grosse.

La verità di Pinuccia: l'ex dama di Uomini e donne rompe il silenzio su Tina

Nel dettaglio, Pinuccia è stata a lungo uno dei volti di punta di Uomini e donne, amatissima dal pubblico di Canale 5 anche per i suoi continui battibecchi con Tina Cipollari.

In alcune occasioni, però, la situazione è degenerata al punto che Tina e Pinuccia si sono ritrovate pericolosamente "faccia a faccia" e a quel punto era costretta ad intervenire Maria De Filippi.

Il pubblico del talk show non ha mai gradito fino in fondo l'uscita di scena di Pinuccia dal cast della trasmissione Mediaset e, in queste ore, è stata proprio l'ex dama a voler fare chiarezza spiegando come stanno le cose.

'Tina minacciava di picchiarmi', la confessione di Pinuccia su Uomini e donne

Pinuccia ha svelato di non essere stata cacciata da Maria, bensì ha precisato che sarebbe stata una sua decisione quella di abbandonare il parterre del trono over di Uomini e donne.

"Mi sono sentita male perché la cara Tina Cipollari minacciava di picchiarmi con tanto di parolacce", ha svelato Pinuccia.

A quel punto sarebbe intervenuta Maria De Filippi ma, i figli di Pinuccia, preoccupati dalla piega che stava prendendo la trasmissione, avrebbero chiesto alla donna di non partecipare più alla trasmissione di Canale 5.

"Mamma, tu ti fermi, perché qui ti fanno morire", ha dichiarato Pinuccia riportando le parole dei suoi figli.

Pinuccia vorrebbe Tina fuori dal cast di Uomini e donne 2023/2024

Da quel momento in poi, Pinuccia non ha più presto parte alla trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi ma, in vista della prossima edizione che parte a settembre, ha ammesso che le piacerebbe poter tornare in studio per presentare il suo primo singolo musicale.

In merito a Tina, invece, l'ex dama del trono over ha rincarato ulteriormente la dose, svelando che le farebbe piacere se Pier Silvio Berlusconi prendesse provvedimenti nei confronti dell'opinionista del talk show.

"Sarei contenta se Pier Silvio mandasse via Tina", ha infine affermato Pinuccia