C'è grande attesa per le nuove puntate di Uomini e donne.

Nella giornata di oggi giovedì 24 agosto si sono svolte le prime registrazioni del dating show di Maria De Filippi e come di consueto non sono mancati i colpi di scena. Le anticipazioni trapelate in rete rivelano infatti che Armando e Riccardo non erano presenti in studi al contrario di Gemma, Roberta e Aurora. Anche Gianni Sperti e Tina Cipollari erano presenti in trasmissione nel consueto ruolo di opinionisti.

Uomini e Donne, riprese 24/8: Riccardo e Armando non sono presenti

Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato non sono stati presenti dunque in studio nel corso delle registrazioni del 24 agosto.

A confermarlo le indiscrezioni trapelate in rete dall'account di Lorenzo Pugnaloni, noto esperto di gossip: al momento non è chiaro se i due protagonisti del dating show di Maria De Filippi siano rimasti dietro le quinte e non fatti entrare in quanto la registrazione è stata incentrata prevalentemente sui protagonisti di Temptation Island e sui nuovi tronisti o se dietro la loro assenza ci siano altri motivi.

Uomini e Donne, anticipazioni prime puntate: Riccardo e Armando non ci sono, Gemma c'è

Se da un lato ci sono stati due grandi assenti dal parterre over di Uomini e Donne, nella registrazione della trasmissione del 24 agosto non è mancata Gemma Galgani, che in base alle anticipazioni diffuse in rete era regolarmente presente in studio.

Al momento, però, non sono trapelate ulteriori informazioni sulla vita sentimentale della donna. Non è dunque chiaro come abbia trascorso l'estate la single e se abbia fatto qualche conoscenza nel frattempo. Essendo stata regolarmente seduta nel parterre, Gemma non è comunque ancora sentimentalmente impegnata.

Uomini e Donne, prossime puntate: Roberta e Aurora tornano nel parterre, Gianni e Tina opinionisti

Durante le registrazioni odierne erano regolarmente presenti anche Roberta Di Padua e Aurora Tropea pronte a rimettersi in gioco anche quest'anno. Immancabili poi anche Gianni Sperti e Tina Cipollari, riconfermati nel ruolo di opinionisti del programma di Canale 5.

Oggi però era il giorno anche della presentazione dei tronisti della nuova edizione: Cristian, Brando e Manuela Carriero. La tronista è una vecchia conoscenza del mondo della tv perché aveva preso parte, qualche anno fa, a Temptation Island. Dopo la fine della sua storia d'amore con l'ex tentatore Luciano Punzo, Carriero torna dunque sul piccolo schermo in cerca dell'uomo della sua vita.

Cristian e Brando sono invece due giovanissimi ragazzi di appena 22 anni: il primo è uno studente di fisioterapia che arrotonda consegnando pizze a domicilio, il secondo vive a Treviso dopo un periodo di tempo trascorso a Miami.