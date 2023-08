L'attesa dei fan di U&D è terminata: giovedì 24 agosto sono ricominciate le registrazioni e in rete sono già disponibili le anticipazioni di quello che è successo in studio al rientro dalle vacanze. Oggi sono stati presentati i tre nuovi tronisti e il parterre che animerà il Trono Over 2023/2024. Il blogger Pugnaloni racconta di prime scintille tra i componenti del cast e del ritorno in gran forma di Tina Cipollari, confermata nel ruolo di opinionista assieme a Gianni Sperti.

Aggiornamenti sul debutto di U&D 2023/2024

Le prime anticipazioni che sono trapelate sul cast 2023/2024 di U&D, riguardano i nuovi tronisti: il 24 agosto, infatti, su Witty Tv sono stati pubblicati i video di presentazione dei due ragazzi che la redazione ha scelto per il Trono Classico.

Cristian, studente di fisioterapia di 22 anni che è nato e cresciuto a Roma, è il primo protagonista del dating-show: per arrotondare, inoltre, il giovane consegna le pizze a domicilio ed è alla ricerca di una persona che impari ad amare anche le sue fragilità.

Più spigliato è sembrato Brando, il secondo tronista ufficiale della nuova stagione di Uomini e donne: anche lui ha 22 anni e abita a Treviso dopo aver trascorso i primi anni della sua vita a Miami. A segnare lo sportivo è stato il rapporto conflittuale con il padre, con il quale sta cercando di riavvicinarsi dopo un lungo gelo.

A loro si aggiunge Manuela Carriero, vecchia conoscenza degli spettatori di Canale 5: la pugliese ha partecipato a Temptation Island un paio d'anni fa, dove si è innamorata di Luciano Punzo.

Temptation Island 'sbarca' a U&D

Un altro momento della prima registrazione che è destinato a far discutere, è quello dedicato ad una coppia dell'ultima edizione di Temptation Island. Alle riprese di U&D del 24 agosto hanno partecipato anche Mirko Brunetti e Perla Vatiero, i due ragazzi che si sono detti addio al falò di confronto dopo quasi 4 anni insieme.

Maria De Filippi, dunque, ha deciso di ripartire ospitando in studio alcuni concorrenti del reality-show: oggi è stato il turno degli ex appena citati e dei loro nuovi compagni, ovvero i tentatori Greta Rossetti e Igor Zeetti.

Le anticipazioni che sta dando il blogger Pugnaloni sui social network, fanno sapere che tra i quattro c'è stato un confronto piuttosto acceso e che nessuno ha fatto dietrofront rispetto alle decisioni che sono state prese in Sardegna qualche mese fa.

A guidare il racconto di questo "viaggio nei sentimenti", è stato il conduttore Filippo Bisciglia, che ha anche ringraziato il pubblico per il successo del format.

Agli Elios si sono palesati anche Francesca Sorrentino e Manuel Maura: la presentatrice ha spiegato che non dà subito il trono alla giovane perché pensa che non sia pronta, ma non esclude che in futuro potrebbe accontentare il pubblico che la vorrebbe sulla poltrona rossa.

Ritorno alla grande per i senior di U&D

Gli spoiler che ha dato in questi minuti Pugnaloni, però, riguardano anche i membri del parterre del Trono Over.

Tra le dame sono state riconfermate Gemma, Roberta e Aurora e sono nati già i primi accesi battibecchi; tra i cavalieri, invece, il 24 agosto non si sono visti né Armando né Riccardo.

L'assenza di Incarnato e Guarnieri alla registrazione odierna di U&D, ha spiazzato fan e curiosi: il blogger Lorenzo, però, ipotizza che i due potrebbero non aver fatto in tempo a entrare (quindi ci sono probabilità che fossero dietro le quinte) visto che gran parte del tempo a disposizione è stata dedicata al Trono Classico e alle coppie di Temptation Island.

Nessun clamoroso ritorno, infine, nel gruppo dei senior: né Isabella Ricci né Pinuccia Della Giovanna erano agli Elios, così come Ida Platano e Alessandro Vicinanza che sono a New York in vacanza.