Riparte l'appuntamento con Uomini e donne e questo giovedì pomeriggio c'è stata la prima registrazione della nuova stagione.

I nuovi protagonisti del trono classico si sono ritrovati in studio assieme ai volti del trono classico, pronti a mettersi in gioco per cercare l'anima gemella.

Spazio anche alla presenza di alcuni dei protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island, il reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5.

Arrivano 3 nuovi tronisti: anticipazioni Uomini e donne prima registrazione

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla prima registrazione di Uomini e donne rivelano che c'è stato spazio per la presentazione dei primi tre tronisti che si metteranno in gioco quest'anno.

Trattasi di Cristian, Brando e Manuela: dei tre, i primi due sono ancora sconosciuti al grande pubblico Mediaset, mentre la ragazza ha avuto modo di farsi conoscere per la sua esperienza di qualche anno fa a Temptation island.

Durante la prima registrazione di questa nuova stagione, c'è stato spazio anche per l'arrivo di alcuni dei volti noti dell'ultima stagione di Temptation Island.

Mirko e Perla, dopo essersi detti addio al falò finale e dopo aver scelto di uscire dal villaggio assieme ai rispettivi tentatori, si sono ritrovati "faccia a faccia" in studio per un confronto.

Maria blocca il trono di Francesca: anticipazioni U&D registrazione 24 agosto

Presenti in studio anche Francesca e Manuel, un'altra delle coppie di questa edizione del reality show delle tentazioni, scoppiata al falò finale.

In questo caso, Maria De Filippi ha sottolineato il grande successo riscosso da Francesca sui social, al punto che in moltissimi l'avrebbero voluta vedere come nuova tronista a Uomini e donne.

La conduttrice del talk show ha spiegato di aver bloccato l'arrivo di Francesca sul trono perché, pur ritenendo che abbia tutte le carte in regola per fare la tronista, sostiene che non sia ancora pronta dal punto di vista sentimentale.

Tuttavia, per il futuro, la conduttrice di Uomini e donne non ha nascosto che Francesca possa anche avere la possibilità di rimettersi in gioco sul trono.

Ida non c'è, Armando e Riccardo assenti: spoiler U&D prima registrazione 24 agosto

Per quanto riguarda il trono over, le anticipazioni sulla prima registrazione di Uomini e donne, rivelano che Ida Platano non ha partecipato alla trasmissione come opinionista.

Confermati, invece, Gianni e Tina.

Tra gli assenti di spicco delle prime puntate di questa stagione, invece, spiccano i nomi di Riccardo e Armando: entrambi non erano presenti in studio alle riprese del 24 agosto 2023 e non si conosce il perché di tale assenza.