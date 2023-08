In questi giorni di agosto, la Puglia sta ospitando diversi protagonisti del presente e del passato di U&D. Come raccontano alcuni fan in vacanza nei pressi di Porto Cesareo, Andrea Foriglio e Nicole Santinelli si sono rivisti casualmente in spiaggia: il ragazzo, però, non avrebbe cercato un approccio con la tronista che ha corteggiato per mesi in tv ma con l'ex dama Pamela Barretta. Amedeo Venza ha confermato quest'indiscrezione in quanto era anche lui al lido dove si è assistito a questi incroci pericolosi.

Aggiornamenti sui personaggi di U&D

Non solo Ida e Alessandro hanno scelto per le vacanze il paese pugliese dove vive Riccardo, anche altri volti di U&D si trovano nel Salento per questi ultimi scampoli d'estate.

Il giorno di Ferragosto, infatti, in un noto lido di Porto Cesareo si sono palesati due protagonisti dell'ultima edizione del dating-show e una dama che manca dallo studio da qualche anno.

Una segnalazione che è arrivata a Deianira Marzano su Instagram, infatti, fa sapere: "Oggi in spiaggia c'era Andrea Foriglio, la non scelta di Nicole Santinelli, che ci ha provato spudoratamente tutto il tempo con Pamela Barretta".

"Lei si scansava. Chiedi ad Amedeo Venza, c'era anche lui", ha raccontato una persona che ha preferito rimanere anonima.

La conferma sui protagonisti di U&D

Se Deianira si è limitata a riportare il messaggio della fan definendolo un'indiscrezione, Amedeo Venza ha dato qualche dettaglio in più su quello che è accaduto in Puglia l'altro giorno.

Nel rispondere alla domanda di un follower sulla presenza di Andrea e Nicole nello stesso locale, l'influencer ha detto: "Sì, c'era anche lui ma non abbiamo voluto dargli visibilità".

"Si era attaccato come una cozza pure a Pamela, pensate un po'", ha concluso l'esperto di Gossip su Instagram.

A riprova del fatto che Foriglio, Santinelli e Barretta hanno trascorso il Ferragosto allo stesso lido nei pressi di Porto Cesareo, ci sono le foto e i video che hanno postato sui rispettivi profili social sia quel giorno che nelle ore successive.

I fan presenti sostengono che l'ex corteggiatore di U&D avrebbe "ignorato" la tronista che non l'ha scelto in tv e si sarebbe avvicinato molto all'ex dama che per anni è stata al centro delle dinamiche del Trono Over: da quest'ultima, però, l'osteopata avrebbe ricevuto un sonoro "due di picche".

Attesa per il ritorno in tv di U&D

Anche se sono passati pochi mesi dal loro ultimo incontro, Andrea e Nicole hanno preferito evitarsi quando si sono rivisti per caso in vacanza. Nelle interviste che hanno rilasciato al termine dell'esperienza a U&D, sia Foriglio che Santinelli hanno chiarito che non intendevano dare un'altra possibilità alla loro conoscenza: l'ex corteggiatore, in particolare, ha precisato che non sarà mai la seconda scelta di nessuno, quindi neppure della ragazza che davanti alle telecamere gli ha preferito Carlo Alberto Mancini.

Per quanto riguarda l'avvicinamento a Pamela, l'osteopata non ha ancora detto o scritto nulla sui social network: anche se sono trascorse più di 24 ore da quando Venza e Deianira hanno raccontato che ci avrebbe provato con la dama del Trono Over, venendo ripetutamente respinto, il romano non ha fatto commenti e non si è difeso dalle critiche che sta ricevendo sul web.

Amedeo, invece, è apparso certo di quanto è accaduto a Ferragosto: Andrea avrebbe cercato un approccio con la sua amica Barretta (anche davanti a Nicole che era nel loro gruppo), ma sarebbe stato rifiutato ed escluso dai video che i tre hanno registrato e poi caricato sui rispettivi profili Instagram per documentare la giornata.