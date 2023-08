In My home my destiny il cuore di Barış batterà per Zeynep e sarà disposto a fare di tutto pur di renderla felice, anche la "proposta" per eccellenza. Proprio così: durante una serata molto romantica Barış le chiederà di diventare sua moglie.

Özlem intima a Zeynep di stare lontano da Barış

Zeynep avrà tanti pensieri per la testa dopo che Özlem le intimerà di stare lontano da Barış. La donna temerà per l'incolumità del fratello, soprattutto dopo che è rimasto coinvolto in una sparatoria proprio per via di Zeynep.

Sarò proprio per questo motivo che Özlem sarà disponibile a offrire a Zeynep lo stipendio di un intero anno, pur che sia disposta a dare le dimissioni dallo studio legale della famiglia.

La ragazza resterà senza parole davanti a tale richiesta e si arrabbierà parecchio, ma da una parte non saprà proprio cosa fare.

Barış invita Zeynep a una cena 'molto importante'

Zeynep si renderà conto che stare accanto a lei è davvero problematico, anche se la storia di Ekrem verrà risolta, visto che l'uomo che ha provato a ucciderla verrà arrestato dalla polizia. Barış invece, all'oscuro della "minaccia" di Özlem a Zeynep, avrà intenzioni decisamente più serie con la ragazza e dopo una serata trascorsa con lo zio Ali Rıza, arriverà a una decisione abbastanza importante.

La mattina seguente telefonerà a Zeynep, ma la ragazza eviterà di rispondergli. Sarà Nermin a farlo e con una scusa gli dirà che Zeynep non può parlargli perché si trova sotto la doccia.

Alla fine Barış passerà a casa e dirà a Nermin che Zeynep, per quella serata, è invitata a una cena molto importante.

Zeynep si presenta all'appuntamento con Barış

Zeynep penserà che si tratti di lavoro così andrà all'appuntamento, che si svolgerà in un posto molto suggestivo: in una terrazza che avrà come sfondo la torre di Galata.

Le consegnerà una scatola che contiene i ricordi più intimi di Barış. Non solo le fotografie, ma anche le impronte dei piedini dell'uomo fatte alla nascita.

Zeynep rimarrà stupita dal gesto di Barış, anche perché non si sarebbe mai aspettata una serata del genere. Ha pensato che avrebbe presenziato a un incontro di lavoro con tante persone "noiose", che probabilmente non avrebbe mai avuto fine, e invece tutto si sta rivelando molto dolce e carino.

La proposta di Barış

Barış si alzerà e si rannicchierà vicino a lei, e insieme guarderanno questo viaggio nei ricordi del ragazzo. Lui si renderà conto di averle mostrato solo una parte della sua vita, così vorrà recuperare. Zeynep parlerà di quante volte la vita possa essere difficile, così Barış la guarderà attentamente negli occhi e le dirà: "Zeynep lascia che ti renda il mondo più bello, sposami". Quale sarà la risposta della ragazza?