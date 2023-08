Neppure il tempo di ufficializzare i tre nuovi tronisti, che la redazione di U&D si trova già di fronte alle prime segnalazioni. Sui social network, infatti, si sta spargendo la voce che Brando non sarebbe affatto single: il neo protagonista del Trono Classico, infatti, avrebbe trascorso le vacanze in compagnia di una ragazza di nome Alice, con la quale sarebbe uscito fino al giorno prima di mettere piede negli studi Elios. Fan pronti a raccontare tutto sia agli autori che a Gianni Sperti.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

Sul trono di U&D sono arrivati Brando e Cristian, due ragazzi non conosciuti che si sono presentati al pubblico e alle corteggiatrici nel corso della registrazione che si è svolta giovedì 24 agosto.

Entrambi i neo protagonisti del Trono Classico hanno 22 anni e praticano professioni comuni: uno studia e consegna le pizze a domicilio per arrotondare, l'altro fa sport e proviene da una famiglia di artisti.

Il giovane di Treviso, però, è già finito al centro dell'attenzione mediatica per il suo passato amoroso: anche se in tv racconta di essere single da tempo e di cercare una storia seria e duratura, sui social network circola un rumor opposto.

A Deianira Marzano, ad esempio, nelle scorse ore è arrivata una segnalazione che mette in dubbio la sincerità del biondo tronista: c'è chi sostiene che Brando non sarebbe sentimentalmente libero e che la redazione avrebbe puntato ancora una volta sulle persone sbagliate.

Il parere di chi guarda U&D

"Tutto vero. Il ragazzo di Treviso è fidanzato. Fonti certe. Scriviamo alla redazione a Gianni", si legge in un primo messaggio che è stato inviato a Deianira su Instagram dopo lo svelamento dei nuovi tronisti di U&D.

L'influencer ha cercato di indagare su questa chiacchiera, ma un'altra follower ha rincarato la dose contro Brando raccontando: "Questo usciva con Alice fino a ieri, mettevano storie insieme e tutto quanto.

Io sono scioccata".

Della presunta frequentazione in corso tra il neo protagonista del Trono Classico e una giovane di cui Marzano ha preferito censurare in parte l'identità (il cognome è stato cancellato forse per non violare la sua privacy), sembra ne siano a conoscenza in molti.

"Lei lo taggava, invece lui no. Forse non poteva far sapere che ci usciva ancora", ha fatto sapere un'altra utente del web al termine della registrazione del dating-show di giovedì 24 agosto.

Scetticismo sui giovani di U&D

"In bocca al lupo al nuovo tronista di Treviso", ha ironizzato una pagina Twitter che in queste ore ha riportato le segnalazioni che sono già trapelato su Brando a neppure 24 ore dal suo "insediamento" sulla poltrona rossa.

Ancor prima che venissero fuori queste voci sul ragazzo, molti fan di U&D si erano esposti per palesare un certo scetticismo sulla giovane età di entrambi i neo protagonisti del Trono Classico.

Un parere piuttosto condiviso sui social network, infatti, è che Brando e Cristian (22 anni ciascuno) sarebbero troppo giovani per dire di essere alla ricerca di una relazione stabile e importante. Parte del pubblico teme che anche questi due percorsi potrebbero rivelarsi un flop come è accaduto nel recente passato con tutti quei tronisti che o non hanno scelto o si sono lasciati poco tempo dopo essere usciti dallo studio con qualcuno.

A completare il terzetto del cast (quest'anno dovrebbero essere solo tre i ragazzi sul trono), è Manuela Carriero: la 32enne di Brindisi che non molto tempo fa ha partecipato a Temptation Island. La ragazza è tornata single da alcuni mesi (l'ultima storia è stata con Luciano Punzo, anche lui volto del reality estivo di Canale 5) e oggi si sente pronta ad accogliere un nuovo amore.