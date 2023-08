Sarano sempre più avvincenti le puntate di Terra Amara in programma su Canale 5 nella settimana dal 4 all'8 settembre. Dopo la sparatoria subita nel bosco, Behice non morirà e farà rientro a casa. Una volta giunta sul posto, però, la zia di Mujgan dovrà fare i conti con un cambiamento inaspettato che la farà infuriare. In seguito la dark lady organizzerà una conferenza stampa, fingendosi gentile nei confronti di colei che l'ha accusata di aver ucciso Hunkar, Zuleyha.

Spazio anche a una novità riguardante Mujgan. A quanto pare la donna sarà in dolce attesa e Zuleyha sarà convinta che il padre del nascituro sia il suo amato Yilmaz.

Ferita e tradita, non vorrà più vedere Akkaya. Nel frattempo quest'ultimo si deciderà ad affidare il figlio alla moglie, in modo da ottenere il divorzio.

Anticipazioni Terra amara dal 4 all'8 settembre: Yilmaz concede l'affidamento del figlio a Mujgan, Behice furiosa

Mujgan lascerà l'abitazione di Yilmaz, che verrà informato da Nazire del fatto che la moglie è stata accompagnata all'aeroporto da Fikret. Timoroso che la donna voglia darsela a gambe insieme al figlio Kerem Ali, Yilmaz non esiterà a raggiungerli. Successivamente chiederà scusa a Fikret oltre a decidere di concedere l'affidamento del figlio a Mujgan, in modo da convincerla a divorziare e poter stare insieme a Zuleyha.

Dopo l'intervento Behice verrà dichiarata fuori pericolo e potrà fare rientro a casa.

Fekeli si scuserà con la donna per aver dubitato di lei, costringendola persino a farla tornare a Istanbul. Sarà così che la zia di Mujgan la farà franca e continuerà a restare a Cukurova, ma quando Behice rientrerà a casa scoprirà che la villa di Mujgan e Yilmaz è stata ceduta a Gulten e Cetin. La notizia la farà infuriare, ma cercherà di non farlo capire a Fekeli.

Terra amara spoiler all'8 settembre: Gaffur pronto a denunciare Behice

Nelle prossime vicende di Terra amara, Demir verrà a sapere dal procuratore che non ci sono sospettati riguardo l'omicidio della madre. Così deciderà di contribuire alle indagini: darà una notevole ricompensa in denaro a chiunque possa dargli delle informazioni sul vero assassino.

Gaffur vorrà mettere mano sull'ingente cifra promessa da Demir, sognando di fare una vita da ricco. Sarà così che si procurerà un documento che inchioderà Behice.

Peccato che Gaffur non porterà avanti il suo intento, visto che la zia di Mujgan lo fermerà e lo minaccerà di denunciarlo per l'omicidio di Hatip. Poco dopo Behice terrà una conferenza stampa, nella quale non solo parlerà dell'aggressione subita nel bosco, ma fingerà di perdonare Zuleyha per le accuse che le ha lanciato. Così facendo la donna spererà di essere ben vista da Fekeli, ma qualcun altro continuerà a nutrire dubbi sulla sua innocenza.

Mujgan in dolce attesa, Zuleyha si sente tradita

Secondo gli spoiler della soap opera turca, sarà Sermin, a dubitare di Behice e non esiterà a mettere al corrente Demir dei suoi sospetti.

Gaffur si dispererà perché non potrà più prendere la ricca ricompensa offerta da Yaman, altrimenti rischierebbe di essere denunciato proprio da Behice.

Si verrà a sapere che Mujgan è nuovamente in dolce attesa e la notizia sconvolgerà Zuleyha, in quanto convinta che il padre sia Yilmaz. Sentendosi tradita, taglierà i ponti con l'amato Akkaya. Intanto alla villa Saniye non tollererà il comportamento di Sevda all'interno dell'abitazione e le due donne finiranno per avere una discussione animata.