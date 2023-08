Un Medico in Famiglia 11 torna sul piccolo schermo? Per i fan della serie tv ci sarebbero delle importanti novità all'orizzonte. Il 3 agosto 2023, la produttrice Verdiana Bixio ha spiegato in una nota all'Ansa che sta portando avanti un'idea da tempo, visto che anche il pubblico richiede dei nuovi episodi: l'idea non è quella di una rimpatriata, ma di dare un finale degno alla Serie TV. Lino Banfi che nella serie interpreta Nonno Libero si è mostrato entusiasta dell'idea.

Le dichiarazioni di Bixio

Tramite una nota pubblicata dall'Ansa, la produttrice di Un Medico in Famiglia ha lanciato un messaggio di speranza in merito ad un eventuale ritorno sul piccolo schermo: "Sto cercando di portare avanti un’idea che non sia una rimpatriata, ma qualcosa di più, nello spirito di quella serie".

La produttrice ha spiegato che i fan della serie tv da tempo chiedono di poter vedere dei nuovi episodi.

Un Medico in Famiglia è stato trasmesso per la prima volta su Rai1 nel 1998, mentre l'ultima stagione è andata in onda nel 2016. Di recente, invece, tutti i protagonisti della serie tv si sono rivisti a Roma per festeggiare i 50 anni della casa di produzione Publispei.

Il commento di Lino Banfi

La possibilità che Un Medico in Famiglia 11 torni sul piccolo schermo non è del tutto remota. Nel giorno in cui la produttrice della serie Verdiana Bixio ha parlato di un possibile ritorno, Lino Banfi ha commentato la notizia tramite il portale Tag24: "Sono davvero felice se si farà, è da tempo che voglio dare un vero bel finale alla famiglia Martini".

L'attore pugliese ha spiegato che moltissime persone lo fermano per strada e chiedono di vederlo nuovamente nei panni di Nonno Libero.

Inoltre, ha rivelato che nei giorni scorsi durante un evento in programma a Maratea, un autore emergente gli ha chiesto di interpretare i panni di un ferroviere in pensione, ma Banfi ha gentilmente declinato l'offerta e spiegato che non interpreterà mai un ruolo simile a quello di Nonno Libero. L'87enne ha anche riferito che a Maratea era presente anche la direttrice di Rai Fiction, Maria Pia Ammirati, e parlando del ritorno di Un Medico in Famiglia 11 ha proprio di fare solamente 12 episodi anziché 26, in modo da ammortizzare i costi.

Lo stesso Lino Banfi ha parlato di "ultima serie", in modo da effettuare una vera e propria reunion con tutti i protagonisti delle precedenti edizioni e avere tutti un lieto fine.

Non è la prima volta che si parla di un ritorno della serie tv. Al termine di Ballando con le Stelle, Rosanna Banfi (anche lei presente nel cast) aveva commentato con entusiasmo il ritorno di un'ultima stagione per chiudere definitivamente con un lieto fine. La 10^ edizione infatti, aveva visto Annuccia avere alcuni dissapori con la sua famiglia dopo avere scoperto che suo padre non era Lele.